لرستان نیاز به ۲۲۰۰ مسجد دارد/ ۳۰ درصد مساجد باید بازسازی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی خاکباز صبح یکشنبه در همایش وقف و رسانه با اشاره به کلنگ زنی ۱۵ مسجد در دهه وقف در لرستان اظهار داشت: متاسفانه با کمبود بالغ بر دو هزار و ۲۰۰ مسجد در استان مواجه هستیم و نیاز است در این حوزه اقدام شود.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد مساجد موجود در استان نیازمند به مرمت و بازسازی دارند، تصریح کرد: باید دستگاه های ذی ربط پای کار بیایند و نقاط کوری که فاقد مسجد هستند مورد توجه قرار بگیرند و در آن مناطق مسجد احداث شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان لرستان با اشاره به اینکه در جلسه ای که با یکی از افراد شاخص حوزه علمیه داشتیم مقرر شد ۱۵ مسجد در مناطق محروم استان احداث شود، افزود: این مساجد با نام چهارده معصوم و حضرت ابوالفضل(ع) در استان احداث می شود.

حجت الاسلام خاکباز یادآور شد: در جلسات متعددی که با سازمان تبلیغات اسلامی داشتیم مقرر شد این مساجد به متراژ های ۱۰۰ مترمربع در دهه وقف کلنگ زنی شوند.