خروج ۳۰۰۰ مددجوی البرزی از چرخه حمایتی کمیته امداد  

علی سالار کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اصلاح روش‌های خدمت‌رسانی، اظهار کرد: کمیته امداد یک مکان امدادرسان موقت برای رفع نیاز مددجویان و نیازمندان است که پس از دریافت خدمات لازم و فراهم شدن زمینه استقلال اقتصادی باید از چرخه حمایتی این نهاد خارج شوند.

وی در ادامه تأکید کرد: اقدام اساسی کمیته امداد برای توانمندسازی مددجویان، فراهم کردن زمینه کسب استقلال اقتصادی از طریق ارائه تسهیلات خودکفایی و اشتغال است.

سالارکیا ادامه داد: کمیته امداد با اعطای وام مشاغل خانگی و تسهیلات خودکفایی به مددجویان و حصول اطمینان از خودکفایی و کسب درآمد آن‌ها را از چرخه حمایت خارج می‌کند.

مدیرکل کمیته امداد البرز تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار خانواده در قالب ۳۷ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد البرز هستند.

وی بابیان اینکه زنان سرپرست خانوار ازجمله گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه هستند، افزود: ۷۰ درصد از مددجویان تحت حمایت این نهاد در البرز را بانوان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند.

سالار کیا ادامه داد: زنان سرپرست خانوار، شامل زنان فوت همسر، زنان مطلقه، همسران مردان زندانی، زنان سالمند تنها و دختران خودسرپرست است.

مدیرکل کمیته امداد البرز خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد از افرادی که تحت حمایت این نهاد در البرز هستند، به علت فوت سرپرست، ۲۰ درصد مطلقه ، ۲۵ درصد بیماری و ازکارافتادگی همسر و ۵ درصد زنانی هستند که همسرانشان در زندان است.

وی همچنین گفت: کمیته امداد به‌منظور حمایت از زنان سرپرست خانوار، علاوه بر پرداخت مستمری ماهیانه، خدمات مختلفی بنا بر اولویت نیازهای خانوارها در سرفصل‌های درمان، مسکن، جهیزیه، اشتغال، امور تحصیلی و اردوهای زیارتی به آنان ارائه می‌کند.

سالار کیا با اشاره به اقدامات این نهاد برای تأمین آتیه زنان سرپرست خانوار، یادآور شد: سه هزار و ۵۰۰ خانواده دارای سرپرست زن، توسط تحت پوشش طرح بیمه اجتماعی زنان قرارگرفته‌اند و از خدمات بازنشستگی آن بهره‌مندمی شوند.

مدیرکل کمیته امداد البرز گفت: اجرای طرح بیمه اجتماعی این زنان، علاوه بر کمک به ارتقای امنیت روحی و روانی زنان سرپرست خانوار در اداره زندگی و کاهش دغدغه‌ها، می‌تواند به‌عنوان پشتوانه محکمی برای حمایت از آن‌ها در شرایط سخت آینده و در دوران کهولت و ازکارافتادگی محسوب شود.

وی افزود: طرح اختصاص مددکار زن برای پرونده‌های بانوان سرپرست خانوار باهدف توجه به‌سلامت، رفاه، نشاط، عزت و کرامت زنان سرپرست خانوار و ارائه خدمات حمایتی و توانمندسازی به‌صورت هدفمند در حال اجراست.