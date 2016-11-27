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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۱

طی هشت ماه گذشته انجام شد:

خروج ۳۰۰۰ مددجوی البرزی از چرخه حمایتی کمیته امداد  

خروج ۳۰۰۰ مددجوی البرزی از چرخه حمایتی کمیته امداد  

کرج - مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: بیش از سه هزار مددجوی البرزی طی هشت‌ماهه سال جاری از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج شدند.

علی سالار کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اصلاح روش‌های خدمت‌رسانی، اظهار کرد: کمیته امداد یک مکان امدادرسان موقت برای رفع نیاز مددجویان و نیازمندان است که پس از دریافت خدمات لازم و فراهم شدن زمینه استقلال اقتصادی باید از چرخه حمایتی این نهاد خارج شوند.

وی در ادامه تأکید کرد: اقدام اساسی کمیته امداد برای توانمندسازی مددجویان، فراهم کردن زمینه کسب استقلال اقتصادی از طریق  ارائه تسهیلات خودکفایی و اشتغال است.

سالارکیا ادامه داد: کمیته امداد با اعطای وام مشاغل خانگی و تسهیلات خودکفایی به مددجویان و حصول اطمینان از خودکفایی و کسب درآمد  آن‌ها را از چرخه حمایت خارج می‌کند.

مدیرکل کمیته امداد البرز تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار خانواده در قالب ۳۷ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد البرز هستند.

وی بابیان اینکه زنان سرپرست خانوار ازجمله گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه هستند، افزود: ۷۰ درصد از مددجویان تحت حمایت این نهاد در البرز را بانوان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند.

سالار کیا ادامه داد: زنان سرپرست خانوار، شامل زنان فوت همسر، زنان مطلقه، همسران مردان زندانی، زنان سالمند تنها  و دختران خودسرپرست است.

مدیرکل کمیته امداد البرز خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد از افرادی که تحت حمایت این نهاد در البرز هستند، به علت فوت سرپرست، ۲۰ درصد مطلقه ، ۲۵  درصد بیماری و ازکارافتادگی همسر و ۵ درصد زنانی هستند که همسرانشان در زندان است.

وی همچنین گفت: کمیته امداد به‌منظور حمایت از زنان سرپرست خانوار، علاوه بر پرداخت مستمری ماهیانه، خدمات مختلفی بنا بر اولویت نیازهای خانوارها  در سرفصل‌های درمان، مسکن، جهیزیه، اشتغال، امور تحصیلی و اردوهای زیارتی به آنان ارائه می‌کند.

سالار کیا با اشاره به اقدامات این نهاد برای تأمین آتیه زنان سرپرست خانوار، یادآور شد: سه هزار و ۵۰۰ خانواده دارای سرپرست زن، توسط تحت پوشش طرح بیمه اجتماعی زنان قرارگرفته‌اند و از خدمات بازنشستگی آن بهره‌مندمی شوند.

مدیرکل کمیته امداد البرز گفت: اجرای طرح بیمه اجتماعی این زنان، علاوه بر کمک به ارتقای امنیت روحی و روانی زنان سرپرست خانوار در اداره زندگی و کاهش دغدغه‌ها، می‌تواند به‌عنوان پشتوانه محکمی برای حمایت از آن‌ها در شرایط سخت آینده و در دوران کهولت و ازکارافتادگی محسوب شود.

وی افزود: طرح اختصاص مددکار زن برای پرونده‌های بانوان سرپرست خانوار باهدف توجه به‌سلامت، رفاه، نشاط، عزت و کرامت زنان سرپرست خانوار و ارائه خدمات حمایتی و توانمندسازی به‌صورت هدفمند در حال اجراست.

کد مطلب 3835078

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