قطعه دوم آزادراه ارومیه – تبریز پایان آذرماه امسال افتتاح می شود

داریوش نصر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح ملی ساخت آزاد راه ارومیه ـ تبریز به طول ۱۲۵ کیلومتر در دست احداث است افزود: قطعه اول آزاد راه ارومیه – تبریز و پل میانگذر دریاچه ارومیه به طول ۲۵ کیلومتر است و با بهره برداری از قطعه ۱۵ کیلومتری دوم، محدوده این آزادراه در آذربایجان غربی به ۴۰ کیلومتر افزایش پیدا می کند.

وی با بیان اینکه قطعه دوم آزادراه ارومیه - تبریز با اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریال تا پایان آذر امسال به بهره برداری می رسد عنوان کرد: قطعه دوم آزاد راه ارومیه – تبریز به طول ۱۵ کیلومتر در مراحل پایانی عملیات اجرایی است و تا پایان آذر به بهره برداری می رسد.

آزادراه ارومیه – تبریز زمینه ساز رونق اقتصادی شمالغرب کشور

نصر با اشاره به اینکه عملیات اجرایی تکمیل قطعات این آزاد راه در محدوده آذربایجان شرقی آغاز شده است و با بهره برداری از آن مسیر ۱۱۸ کیلومتری ارومیه –تبریز تکمیل می شود گفت: در حال حاضر ۱۲ کیلومتر از قطعه دوم آزادراه ارومیه - تبریز تکمیل شده است و سه کیلومتر باقی مانده تا پایان آذر سالجاری تکمیل و به بهره برداری می رسد.

در حال حاضر ۱۲ کیلومتر از قطعه دوم آزادراه ارومیه - تبریز تکمیل شده است و سه کیلومتر باقی مانده تا پایان آذر سالجاری تکمیل و به بهره برداری می رسد.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی احداث و بهره‌برداری از آزاد راه ارومیه ـ تبریز را در رونق و توسعه اقتصادی شمال غرب کشور موثر عنوان کرد و اظهارداشت: این آزاد راه در پنج قطعه اجرایی می شود که تاکنون برای اجرای آن بیش از یک هزار و ۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

نصر در خصوص آخرین روند احداث طرح ملی راه آهن ارومیه – مراغه نیز گفت: روند اجرای عملیات ساخت راه آهن مراغه- ارومیه به طور منظم رصد شده و تصمیمات لازم جهت رفع موانع تکمیل این طرح اتخاذ می شود.

وی با اعلام اینکه ۲۲ کیلومتر از سمت شهر ارومیه و ۱۳ کیلومتر از سمت شهر نقده آماده ریل گذاری است ادامه داد: احداث تقاطع های راه روستایی در طول خط ریلی نقده تا ارومیه از ملزومات اجرای عملیات ریل گذاری قطعه پنج پروژه ملی ساخت راه آهن – مراغه محسوب می شود.

آماده سازی تقاطع غیرهمسطح محمدیار جهت ریل گذاری راه آهن نقده - ارومیه

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: براساس توافقات انجام شده با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مقرر شده که روند احداث تقاطع های راه روستایی با خط ریلی نقده- ارومیه تسریع یابد.

نصر از آماده سازی تقاطع غیرهمسطح محمدیار برای اجرای عملیات ریل گذاری در خط راه آهن نقده- ارومیه خبر داد و گفت: پروژه ساخت تقاطع غیرهمسطح محمدیار جزء قطعه پنج الف طرح ملی احداث راه آهن مراغه- ارومیه است که به منظور شتاب در تکمیل این پروژه مقرر شد با تجهیزات ایمنی راه بند برای ریل گذاری آماده سازی شود.

براساس توافقات انجام شده با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مقرر شده که روند احداث تقاطع های راه روستایی با خط ریلی نقده- ارومیه تسریع یابد.

وی با بیان اینکه احداث تقاطع غیرهمسطح محمدیار با نظارت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در آذربایجان غربی احداث می شود افزود: این پروژه در حال حاضر ۵۰ درصد پیشرفت اجرایی دارد و نزدیک به ۶۰ میلیاردریال برای اتمام این تقاطع و دیگر گالری اعتبار مورد نیاز است.

نصر یادآور شد: یک تیم کارشناسی و تخصصی پس از سفر مقام عالی وزارت راه و شهرسازی جهت حل و فصل و پیگیری مشکلات پروژه ملی احداث راه آهن مراغه – ارومیه تشکیل شد و باعث شد عملیات ساخت در تمامی قطعات باقی مانده این طرح فعال شود.