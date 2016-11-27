حمایت قاطع کمیسیون انرژی مجلس از سرمایه گذاری ها در صنعت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند صبح امروز یکشنبه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری قرارداد بین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت شلمبرژه در اهواز اظهار کرد: حمایت از مجموعه خدوم و زحمتکشی که در یکی از قدیمی ترین مناطق نفتی در حال فعالیت هستند، علت حضور ما در این جلسه است. حضور ما به این معنی است که مجلس و به ویژه این کمیسیون حامی مجموعه ای است که با کار تخصصی درصدد انعقاد قراردادهایی است که به واسطه آن ورود تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری را در دستور کار خود قرار داده و می تواند در حوزه اقتصادی تحول در منطقه استانی و ملی ایجاد کند و رهاورد آن باعث توسعه استان و ایجاد اشتغال و رفع دغدغه های مسئولان و مردم باشد.

وی تصریح کرد: مسئولان کشور ما از صدر تا ذیل و به ویژه مجلس شورای اسلامی و به ویژه این کمیسیون که مسئولیت آن مستقیما در حوزه نفت است، حمایت قاطع خود را از سرمایه گذاری در کشور اعلام کرده و می کنند و تصویب بسیاری از طرح ها و لوایح مبین حمایت جدی این کمیسیون است که باید آن را به عنوان پشتوانه در مسیر آینده قرار داد تا بتوانیم این مسیر را طی کنیم.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: امروز که این شرایط در کشور مهیا است شاید به ظاهر برخی از کشورها شمشیر تحریم را بالا بردند اما ظاهر و پوسته ای از تحریم در ادبیات برخی کشورها مشهود است اما در پس پرده رقابت جدی برای در دست گرفتن میادینی است که در آنها می توان سرمایه گذاری انجام داد و امروز اگر کنکاش جدی انجام دهید می بینید که بسیاری از کشورها به دنبال حضور در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی ایران هستند.

حسنوند ادامه داد: هم مردم و هم مسئولان دست دوستی را با تمام کشورها برای پیشرفت و سربلندی ملت دراز می کنند و دوستی و ارتباطی که احترام متقابل، حفظ منافع ملی و احترام به ارزش های مردم را مدنظر داشته باشد، جا دارد تشکر صمیمانه ای داشته باشم چون از نزدیک مشاهده کردم کسانی که امروز طرف انعقاد قرارداد هستند شبانه روزی با دلسوزی از منظر تخصص پیگیر این مسائل بودند و حمایتی که وزارت نفت از این مجموعه مناطق نفتخیز داشتند.

وی در پایان تاکید کرد: مجلس و دولت حامی این قرادادها است و راه را برای آینده باز می کند.