بازگشت ۱۷ لاینر به بنادر هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم جادری در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان هرمزگان با بیان اینکه صادرات غیرنفتی از اصول اساسی اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: یکی از مزیت‌های خوب هرمزگان در اقتصاد مقاومتی وجود زیرساخت‌های مناسب در حوزه حمل و نقل و بنادر و دسترسی به آبهای آزاد است.

وی با بیان اینکه تا سال ۹۹ میزان صادرات غیرنفتی کشور باید به ۱۰۸ میلیارد دلار برسد، افزود: امسال نیز تا پایان سال انتظار می‌رود میزان صادرات غیرنفتی کشور حدود۸۰ میلیارد دلار باشد.

استاندار هرمزگان ادامه داد: در هفت ماهه نخست سال جاری از هرمزگان هفت میلیارد دلار کالا به سایر کشورهای دنیا صادر شده است.

جادری با بیان اینکه هرمزگان در کاهش ریسک اقتصادی موفق عمل کرده است، یادآور شد:‌ در این راستا در امور اقتصادی و سرمایه گذاری تسهیل بیشتری صورت گرفته است.

وی به اهمیت پنجره واحد سرمایه گذاری و لزوم رفع مشکلات این طرح اشاره کرد و بیان داشت: نیازمند توسعه پسکرانه‌های ساحلی در استان هستیم و در این راه باید برنامه‌های جامعی داشته باشیم.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: پس از اجرای برجام ۱۷ لاینر به بنادر هرمزگان برگشته‌اند و این خود یک موفقیت بزرگ به شمار می‌رود و باید از فرصت قرارداشتن در مسیر کریدور شمال جنوب نهایت استفاده را برای توسعه کشور و توسعه صادرات غیرنفتی در هرمزگان ببریم.

جادری گفت:‌ هرمزگان در خط مقدم حرکت آغاز شده کشور برای توسعه تجارت قرار دارد و در این راه نیازمند تمرکز و تلاش بیشتر هستیم.

وی با بیان اینکه در پی توسعه تجارت با هند، روسیه و عراق هستیم، اظهار داشت: میزان صادرات غیرنفتی هرمزگان طی سال جاری ۷۹ درصد رشد یافته که باید از این دستاورد صیانت کنیم.