پرسپولیس - تیم ملی دانشجویان پشت درهای بسته

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان امروز در یک بازی تدارکاتی از ساعت ۱۱ در مجموعه شهید کاظمی به مصاف تیم ملی داشجویان ایران خواهند رفت.

این دیدار پشت درهای بسته انجام خواهد شد.