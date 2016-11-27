پرسپولیس - تیم ملی دانشجویان پشت درهای بسته

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان امروز در یک بازی تدارکاتی از ساعت ۱۱ در مجموعه شهید کاظمی به مصاف تیم ملی داشجویان ایران خواهند رفت.
این دیدار پشت درهای بسته انجام خواهد شد.
تیم فوتبال پرسپولیس امروز یکشنبه در یک بازی تدارکاتی و پشت درهای بسته به مصاف تیم ملی دانشجویان ایران خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان امروز در یک بازی تدارکاتی از ساعت ۱۱ در مجموعه شهید کاظمی به مصاف تیم ملی داشجویان ایران خواهند رفت.
این دیدار پشت درهای بسته انجام خواهد شد.
نظر شما