۴۰۰۰دانش آموز در ۱۳ پژوهشسرای دانش آموزی قزوین فعالیت می کنند

سالار قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت پژوهش سرای دانش آموزی اظهار کرد: در دنیای امروز، دانایی یکی از محورها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار می‌رود.

وی پژوهش سراهای دانش آموزی را مکملی برای برنامه های درسی خواند و گفت: پژوهش سراهای دانش آموزی مکملی برای برنامه های درسی به منظور ارتقای سطح علمی و عملی دانش آموزان در زمینه پرورش و شکوفایی استعدادهای بالقوه آنان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: پیشرفت علمی بدون تحقیق امکان ندارد و این مکان ها و فضاهای تحقیقاتی نقش تعیین کننده ای در رشد خلاقیت و ابتکار دانش آموزان و در نهایت تولید علم و فن آوری دارند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان قزوین اضافه کرد: در حال حاضر ۱۳ پژوهش سرای دانش آموزی در استان قزوین فعال هستند که در مقایسه با سال قبل، ۷ پژوهش سرا به تعداد آنها اضافه شده است، در گذشته فقط ۶ پژوهش سرا در استان فعالیت داشتند.

وی افزود: چنانچه آموزش و پرورش قصد توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس را دارد باید این فرهنگ را در دوره ابتدایی ایجاد کرده و در دوره های تحصیلی بالاتر آن را بسط و گسترش داد، باید در برنامه درسی جایی برای پژوهش در نظر گرفته شود، نباید تنها بر محفوظات تکیه کرد و باید به فعالیت های علمی دانش آموزان نیز توجه شود.

قاسمی پژوهش سراهای دانش آموزی را محلی برای رشد خلاقیت دانش آموزان بیان کرد و اظهار داشت: ایجاد شرایط و امکاناتی که رشد خلاقیتها و ارتقای دانش و توانایی دانش آموزان را به تناسب استعدادهای آنان فراهم کند یکی از اهداف اساسی آموزش و پرورش است و تأسیس و تجهیز پژوهش سراهای دانش آموزی محلی برای رشد خلاقیت دانش آموزان بشمار می رود که در دولت تدبیر و امید، وزارت آموزش و پرورش در سال های اخیر نسبت به تجهیز و گسترش این فضاهای علمی اقدامات چشمگیری انجام داده است.