آلودگی هوای کرج از مرز هشدار گذشت/سالمندان از خانه خارج نشوند

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر شاخص کیفیت هوای شهرستان کرج را ۱۵۳ اعلام و اظهار کرد: در حال حاضر کیفیت هوای این شهرستان برای همه گروهها ناسالم است.
وی در ادامه شاخص کیفیت هوای شهرستان ساوجبلاغ را ۱۴۲ اعلام کرد و گفت: کیفیت هوای این شهرستان نیز برای گروههای حساس در شرایط ناسالم قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان البرز شاخص کیفیت هوای شهرستان نظرآباد را ۱۴۶ اعلام کرد که حکایت از ناسالم بودن وضعیت هوا برای گروه های حساس دارد.
محمدی همچنین شاخص کیفیت هوای شهرستان فردیس را ۱۵۲ اعلام کرد و گفت: کیفیت هوای این شهرستان برای همه گروه ها در شرایط ناسالم قرار دارد.
به گفته مدیرکل حفاظت محیطزیست استان البرز زمانی که شاخص کیفیت هوا بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ قرار بگیرد وضعیت هوا برای همه گروهها ناسالم میشود.
طبق گفته محمدی، به شهروندان کرجی، فردیسی و افراد مبتلابه بیماریهای قلبی یا ریوی و همچنین سالمندان و کودکان توصیه میشود از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و از تردد غیرضروری بپرهیزند.
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