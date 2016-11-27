اجازه ندهیم ظواهر انقلاب دستخوش فرهنگ وارداتی غرب شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمصطفی میرلوحی عضو هیات امنای دانشگاه امام صادق(ع) در هفتمین شب مراسم عزاداری دهه آخر صفر حزب موتلفه اسلامی با تسلیت ایام رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن(ع) و امام رضا(ع)، اظهار کرد: در جریان جنگ‌های صدر اسلام، خداوند در یکی از آیات قرآن خطاب به مسلمین می‌فرمایند آیا اگر پیغمبر شما در جنگ کشته شود و درمیان شما نباشد باز به دوران جاهلیت باز می‌گردید و مجددا لات و عزا و هبل را می‌پرستید؟

وی افزود: بعنوان مثال وقتی امام(ره) که قیام خود را از سال ۴۲ آغاز کرد و انقلاب را در ۵۷ به پیروزی رساند و در نهایت با اتمام جنگ تحمیلی از دنیا رفت، ما باید مجددا با جاهلیت شاهنشاهی باز می‌گشتیم؟ آیا باید دوباره زیر بیرق آمریکا و انگلیس قرار می‌گرفتیم؟

میرلوحی تاکید کرد: اگر مسلمین پس از پیامبر(ص) در صدر اسلام یا ملت ایران بعد از فوت امام(ره) مجددا به دوران جاهلیت گذشته باز می‌گشتند، مشخص می‌شد که آنها بجای اینکه خداپرست باشند فرد پرست هستند و دین را محدود به افراد می‌دانند.

عضو هیات امنای دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه با بیان اینکه انقلاب اسلامی با ذکر و نام اهل بیت آغاز شد و تمام شعارها و اصطلاحات آن هم باید مبتنی بر فرهنگ اسلامی باشد، گفت: آغاز انقلاب با عاشورا بود و سخنرانی معروف امام(ره) هم که جرقه انقلاب را زد در روز عاشورا اتفاق افتاد.

وی خاطرنشان کرد: همه اتفاقات مربوط به قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ و شهادت چند هزار نفر در پیشوا و ورامین و قم در روز دوازدهم محرم رخ داد؛ بنابراین تمام قضایای این انقلاب با امام حسین(ع) و اهل بیت عجین شده است.

میرلوحی اظهار کرد: امروز نباید اجازه دهیم ظواهر و مناسک انقلاب اسلامی دستخوش فرهنگ وارداتی غرب شود. این انقلاب از ابتدا حسینی بوده است و تا آخر هم باید حسینی بماند.

عضو هیات امنای دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ هم بعد از راهپیمایی عظیم تاسوعا و عاشورا به وقوع پیوست، تصریح کرد: پیروزی هایی که در جنگ تحمیلی نیز بدست آمد، همگی با ذکر امام حسین(ع) و اهل بیت محقق شد.

وی به ماجرای فتنه ۸۸ اشاره کرد و گفت: در سال ۸۸ هشت ماه تهران جولانگاه گروهک های انحرافی و استکباری از جمله بهائیت، وهابیت و منافقین شده بود و همه خبائث دور هم جمع شدند تا نظام ولایی را سرنگون کنند اما آنچه تمام نقشه‌ها و توطئه های آنها را خنثی کرد و پرچمشان را پایین کشید و ذلیلشان کرد حماسه‌ای مبتنی بر فرهنگ عاشورایی به نام حماسه ۹دی بود. این حماسه هم در ایام عاشورای حسینی خلق شد.

میرلوحی در پایان تصریح کرد: خداوند تمام پیروزهای انقلاب اسلامی را در عاشورا و محرم قرار داده و هرآنچه نصرت الهی شامل حال ملت ایران شده، از جانب توجهات اهل بیت و تکیه مردم بر فرهنگ عاشورایی بوده است.