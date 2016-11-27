مجوزی برای ادامه عملیات عمرانی در محدوده ارک علیشاه صادر نشده است

مرتضی آبدار دقایقی پیش در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص پخش مجدد خبری از شبکه استانی سهند مبنی بر از سرگیری عملیات احداث پارکینگ در محوطه ارک علیشاه و هماهنگی های صورت گرفته در این خصوص با میراث فرهنگی استان اظهار داشت: ادامه هرگونه عملیات عمرانی ساخت پارکینگ در محدوده ارک از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تایید نمی شود و هیچ گونه اظهار نظر و مجوزی از سوی معاونت میراث فرهنگی کشور مبنی بر ادامه عملیات خاکبرداری صادر نشده است.

وی با انتقاد از پخش یک طرفه خبری از صدا و سیمای آذربایجان شرقی در خصوص از سرگیری مجدد عملیات احداث پارکینگ در محوطه حیاط خانه فتح الله یف در بخش خبری ساعت ۱۹:۳۰ روز گذشته و در گفت و گو با مدیر بنیاد مصلی گفت: مطالب مطروحه پیرامون ساخت پارکینگ در اخبار ساعت ۱۹:۳۰ ششم آذر مورد تایید اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی نیست.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: با وجود رایزنی های صورت گرفته با مسئولان صدا و سیمای استان و مسئولان بنیاد مصلی امام خمینی (ره) در خصوص تائید نشدن این خبر از سوی میراث فرهنگی، متاسفانه این خبر مجدداً در بخش خبر ترکی ساعت ۱۰ صبح شبکه سهند پخش شده است که جای سئوال دارد.

آبدار در پایان گفت: نتایج نقشه برداری ژئوفیزیکی و نظریه های کارشناسان به صورت مکتوب هفتم آذر به معاونت میراث فرهنگی کشور ارائه می شود که پس از بررسی در دو کارگروه تخصصی نتیجه نهایی از طرف معاونت میراث فرهنگی کشور اعلام خواهد شد وهر گونه اظهار نظر در این خصوص قابل استناد نخواهد بود.