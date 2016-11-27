کاسترو تا آخر عمر بر «آرمان و اهدافش» ایستادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سبحانی مدیرکل اسبق آمریکای لاتین وزارت خارجه در مصاحبه با برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو، با اشاره به درگذشت رهبر انقلاب کوبا در سن نود سالگی اظهار داشت: فیدل کاسترو حتی زمانی که دولت شوروی سقوط کرد دست از آرمان های خود بر نداشت و با جدیت آن‌ها را پیگیری کرد.

وی با اشاره به تاثیر اندیشه های انقلابی فیدل کاسترو بر رهبران و مردم دیگر کشورهای منطقه آمریکای لاتین افزود : پس از انقلاب کوبا، مردم این منطقه تحت تاثیر اندیشه های این رهبر انقلابی در کشورهای خود دست به انقلاب زدند و برخی از این انقلاب ها نیز موفقیت آمیز بود.

این کارشناس مسائل آمریکای لاتین با اشاره به میراثی که فیدل کاسترو برای کوبا ومنطقه آمریکای لاتین به جا گذاشته است، ادامه داد: اکنون کشور کوبا علی رغم تحریم‌ها و مشکلاتی که با آن روبرو است درزمینه بهداشت و آموزش به پیشرفت های خوبی رسیده چنانکه مردم از اقصی نقاط جهان برای معالجه به این کشور مراجعه می‌کنند و با قیمت های کم مورد درمان قرار می گیرند.

مدیر کل اسبق آمریکای لاتین وزارت خارجه، اظهار داشت: فیدل کاسترو از زمانی که مسئولیت را بر عهده گرفت تا هنگامی که زنده بود بر روی آرمان ها و اهداف خود ایستاد و تا آخر یک حرف را زد.

سبحانی در ادامه با اعتقاد بر اینکه فیدل کاسترو کوبا را طوری رهبری کرد که اکنون در عرصه جهانی زبانزد است، تصریح کرد: اگر تحریم‌ها بر علیه کوبا برداشته شود و راه فیدل کاسترو ادامه پیدا کند قطعا این کشور به رشد و شکوفایی اقتصادی خوبی دست پیدا می‌کند.

این دیپلمات سابق کشورمان با اشاره به تغییر نوع رابطه کوبا و آمریکا در یک سال اخیر گفت:‌ کوبا و رهبر آن یعنی فیدل کاسترو از آرمان هایش دست نکشیدند بلکه این آمریکایی ها بودند که متوجه شدند سیاست هایشان در مورد کوبا ناکارآمد بوده و برای عادی سازی روابط با کوبا پیش قدم شده اند.