به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کاظمی مدیرعامل موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری گفت: فعالیت موسسه بهمن سبز در رشته‌های تبلیغات، سینماداری، پخش و اکران فیلم‌ها قرار می‌گیرد و ما در سال، مسئولیت پخش هشت فیلم را در سینماهای کشور بر عهده می‌گیریم.

وی ادامه داد: از آنجایی که یک سوم سینماهای کشور متعلق به حوزه هنری است، احساس می‌کنیم باز هم از ظرفیت نمایش کمی برخورداریم و جزو سیاست‌ها و برنامه‌هایمان می‌دانیم که سالن‌ سینماهای خود را در کشور اضافه کنیم. بر همین اساس ما یکی از سینماهای شهر اصفهان را که تک سالنه بود به چهار سالن تبدیل کردیم و یک سالن هم به سالن‌های سینما بهمن تهران اضافه کردیم.

کاظمی در بخش دیگری از صحبت خود گفت: وقتی تعداد سالن‌های سینمایی کشور را اضافه کنیم، این یعنی دستمان باز است تا تعداد فیلم‌های بیشتری را به اکران برسانیم و مخاطب هم در سینماها برای انتخاب فیلم آزاد است و نمایش فیلم‌ها در سالن‌ها محدود نمی شود.

مدیرعامل موسسه بهمن سبز در بخش دیگری از صحبت خود توضیح داد: وجود سالن‌های مجهز سینمایی و فیلم خوب و با کیفیت در جذب مخاطب لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اگر سالن سینمایی خوب داشته باشیم اما فیلم خوب برای نمایش در آن وجود نداشته باشد، بی‌فایده است و به همان ترتیب اگر فیلم خوب داشته باشیم اما سالن برای نمایش وجود نداشته باشد، هم تاثیر ندارد.

وی گفت: تجربه ثابت کرده است که تصویر، دکور و صندلی‌های مجهز تاثیر بسزایی در جذب مخاطب برای سینما دارد و آنچه که ما در عملکردهایمان دریافت کردیم این است که هرچه سالن‌ها به روزتر می‌شود بیننده رغبت بیشتری به دیدن فیلم‌ها پیدا می‌کند.

کاظمی با اشاره به این نکته که جزو سیاست‌ها و اولویت‌های فعالیت ما است که سینماهای متعلق به حوزه هنری را به روز رسانی و بازسازی کنیم، گفت: هدف مهم حوزه هنری این است که چراغ هیچ سینمایی در سراسر کشور خاموش نشود که اگر خاموش هم است آن را روشن کنیم. بسیاری از سینماهای حوزه هنری که در حال حاضر در دست بازسازی است به صورت مخروبه به ما تحویل داده شده بود به عنوان مثال سینما فلسطین اصفهان یا سینما آبادان شهر آبادان وقتی به ما تحویل داده شد، کاملا تعطیل بودند و ما آنها را بازگشایی کردیم. پس جزو سیاست‌های ما نیست که بخواهیم چراغ سینمایی را خاموش کنیم.

کاظمی در بخش دیگری از صحبت خود در مورد بخش تبلیغات این شرکت هم گفت: به اعتقاد ما هیچ جای دنیا به اندازه سالن‌های سینما برای تبلیغ کالا موثر نیست. تلویزیون با مخاطب میلیونی که دارد زمان تبلیغات که می‌شود کسی پای آن نیست اما سالن‌های سینما مقابل دیدگان مخاطب قرار دارد و ذهنش تنها درگیر پرده سالن سینما است به همین دلیل ما چنین تبلیغاتی را جذب می‌کنیم که کارایی بیشتری هم دارد.

این مدیر سینمایی همچنین عنوان کرد: اولین پردیس سینمایی با عنوان خانواده در اصفهان توسط حوزه هنری در دست نوسازی است، البته ما در شهرهای مراغه، بجنورد، شیراز و سینما ساحل اصفهان مجموعه‌های سینمایی را در دست ساخت داریم.

وی با اشاره به پروژه‌های سازمان سینمایی حوزه هنری در زمینه نوسازی و توسعه سالن‌های سینمایی خاطرنشان کرد: اخیرا در استان خراسان رضوی و شهر مشهد سینما آفریقا را بازسازی اساسی کرده‌ایم. سینما قدس تبریز در حال بازسازی و تبدیل از سینمایی یک سالنه به سینمایی ۲ سالنه است و ۹۰ درصد کار نیز انجام شده است.

این مدیر سینمایی ادامه داد: سینما فلسطین همدان ۲ سالنه و بازسازی کامل آن تکمیل و سینما فلسطین اصفهان به تازگی بازسازی شده است. اولین پردیس سینمایی اصفهان به نام خانواده با چهار سالن در حال ساخت و سینما آزادی ارومیه در حال بازسازی است و کار نوسازی آن تا یک ماه دیگر به اتمام خواهد رسید. سینما آزادی آبادان پس از دوازده سال به تازگی و مهرماه امسال بازسازی و بازگشایی شد، سینما پیام و شاهد تهران به تازگی به روز رسانی و نوسازی شده‌اند و همچنین در برنامه‌های آینده ساخت پردیس‌هایی در شهرهای مراغه، شیراز، خوی، اصفهان و… را خواهیم داشت. در واقع حوزه هنری تصمیم دارد نه فقط در مرکز استان‌ها که در شهرهای دیگر نیز سالن‌های سینما احداث کند تا شهرهایی که از داشتن سینما محروم هستند، سینمادار شوند.

کاظمی یکی از سیاست‌های موسسه بهمن سبز را توجه به تغییرات و تعمیرات سالن‌های سینمایی موجود عنوان کرد و گفت: پس از بازسازی، سینما را به حال خود رها نمی‌کنیم و هر ماه این سالن‌ها به روزرسانی می‌شوند و اگر احتیاج به تعمیر و نوسازی باشد، انجام می‌گیرد.