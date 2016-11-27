نگرش مردم به مسئله وقف باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان صبح یکشنبه در آیین غبارروبی و عطرافشانی بقعه متبرکه ملأ مجدالدین (ره) و گلزار شهدای ساری برگزار شد، گفت: وقف سنت حسنه والهی است و ما باید وقف را جدی بگیریم و همه واقف باشیم که مردم از برکات و دستاوردهای اجرای وقف در جامعه آگاه هستند و با آگاهی کامل در این زمینه اقدام می‌کنند.

حسین زادگان ادامه داد: ساخت مسجد، مدرسه، بیمارستان و درمانگاه، پل، سد و هر کاری که در جهت عمران و آبادانی است، می‌تواند بهترین نتیجه وقف باشد.

فرماندار ساری در ادامه با اشاره به‌ضرورت فرهنگ‌سازی وقف در بین مردم ابراز داشت: باید نگرش مردم به مسئله وقف تغییر کند و لازم است در این زمینه فرهنگ‌سازی صورت گیرد تا شاهد رشد موقوفات باشیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه خیرات و برکات وقف فراوان است، گفت: امید است باهمت و تلاش مسئولان، دیدگاه عموم مردم نسبت به فریضه وقف، گسترش یابد.حجت الاسلام ابراهیم

حیدری رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری با اشاره به برنامه‌های دهه وقف شهرستان اظهار داشت: برنامه‌های بسیار زیادی برای دهه وقف از سوی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برنامه‌ریزی‌شده است.

وی اظهار داشت: ازجمله این برنامه‌ها می‌توان به برگزاری زنگ وقف در مدرسه موقوفه مرحوم بصیری، افتتاح ضریح بقعه متبرکه اما م زاده عباسعلی (ع) روستای عباسعلی کش، افتتاح از محل بقعه سید زکریا (ع) سلیم بهرام، نصب گنبد امام‌زاده قاسم (ع) روستای للـه مرز، برگزاری نمایشگاه کتاب و همچنین ده‌ها برنامه فرهنگی اشاره کرد.