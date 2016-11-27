تعداد پزشک متخصص سردشت به ۲۱ نفرافزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اسماعیلی ثانی صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران از جذب هفت پزشک متخصص در بیمارستان امام خمینی (ره) سردشت خبر داد و افزود: در یک مقطع زمانی تعداد متخصصین از ۱۸ نفر به ۱۴ نفر کاهش پیدا کرده بود ولی به همت مسئولین دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با جذب هفت نفر تعداد متخصصن به ۲۱ نفر افزایش پیدا کرد.

وی ادامه داد: دربعضی رشته ها رشد قابل توجهی داشته ایم از جمله سه نفر متخصص رادیولوژی، سه نفر متخصص زنان و زایمان، دو نفر داخلی، دونفرجراح عمومی که با توجه به سطح بندی این شهرستان رقم قابل توجه و مناسبی داشته است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان سردشت در ادامه خاطر نشان کرد: بیمارستان سردشت در حال حاضر دارای ۱۲۶ تخت فعال ومصوب است که با توجه به جمعیت شهرستان فعلا پاسخگو است ولی در آینده با توجه به افزایش متخصصین نیاز به افزایش تخت بستری محسوس خواهد بود.

ثانی در خصوص تعداد متخصصین جذب شده در این شهرستان گفت: تعداد نفر تخصصهای جذب شده در حوزه درمان این شهرستان هفت نفر شامل متخصصین رادیولوژی، پوست و مو، پاتولوژی، زنان و زایمان، بیهوشی دو نفر و متخصصین ارتوپدی وچشم پزشکی است.