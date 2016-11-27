تداوم حمایت قطر از معارضین سوری حتی با عقب نشینی «ترامپ»

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد بن عبدالرحمان» وزیر امور خارجه قطر در مصاحبه با خبرگزاری «رویترز» از تمایل دولت دوحه به تداوم روند تسلیح معارضین سوری حتی در صورت تصمیم «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا به خروج از ائتلاف ضد دمشق خبر داد.

اما به گفته وی، قطر در اجرای تصمیم خود مبنی بر مسلح کردن معارضین برای دفع حملات هوایی سوریه و روسیه، به تنهایی وارد عمل نخواهد شد.

وی در این باره گفت: در حالیکه معارضین نیازمند حمایت نظامی بیشتری هستند، هرگونه اقدامی برای واگذاری تسلیحات ضد هواپیما به آنها حاصل اجماع نظر دیگر حامیان (بین المللی) خواهد بود.

قطر از جمله بزرگترین حامیان مالی تروریست های مخالف «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه است که در همکاری با عربستان سعودی، ترکیه و متحدین اروپایی و البته تحت برنامه ای که با نظارت «سیا» سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اجرا می شود، سلاح و امکانات آموزشی در اختیار معارضین سوری قرار می دهد.

وی در عین حال اعلام کرد که حتی اگر نیروهای دمشق موفق به بازپس گیری شهر حلب شوند، معارضین سوری به طور قطع آن را دوباره به کنترل خود در خواهند آورد.

وزیر امور خارجه قطر در ادامه ادعاهای خود گفت: ما به حمایت نظامی بیشتری نیاز داریم اما آنچه که از اهمیت بیشتری برخوردار است توقف بمباران حلب و ایجاد منطقه امن در این شهر است.

وی ادامه داد: ما دوست داریم آمریکا را در کنار خود داشته باشیم. آنها متحد تاریخی ما هستند. اما اگر قرار است نظرشان را تغییر بدهند، آیا ما هم باید موضع خود را تغییر دهیم؟ برای ما یا بهتر است بگویم حداقل برای قطر این موضع قابل تغییر نیست. موضع گیری ما بر پایه اصول، ارزشها و ارزیابی مان از شرایط سوریه است.

گفتنی است که ترامپ در اظهارات خود از مخالفت با ادامه کمک به معارضین سوری و در عوض تمرکز بر مبارزه با داعش سخن گفته و حتی در این زمینه برای همکاری با روسیه نیز ابراز تمایل کرده است.