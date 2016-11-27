رامین امیرمداح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اولویت شهرداری منطقه افزایش سرانه فضای سبز است اظهار کرد: در همین راستا ایجاد فضای سبز حاشیهای در بلوار جمهوری در دست اقدام است.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای ایجاد فضای سبز حاشیهای مذکور، افزود: کار اجرایی آن در محدوده پارک ایرانیان آغاز و مسیر اجرای فضای سبز، آزاد سازی و تسطیح شده است.
شهردار منطقه دو کرمان تصریح کرد: با اجرای طرح فضای سبز در حاشیه بلوار جمهوری، بخشی از نیاز شهروندان منطقه دو در خصوص فضای سبز و سلامت محیط برطرف میشود.
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