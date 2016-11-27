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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۱

شهردار منطقه دو کرمان خبر داد:

آزاد سازی زمین شهرداری منطقه ۲ کرمان برای ایجاد فضای سبز حاشیه‌ای

آزاد سازی زمین شهرداری منطقه ۲ کرمان برای ایجاد فضای سبز حاشیه‌ای

کرمان - شهردار منطقه دو شهر کرمان از آزادسازی، تسطیح و آماده سازی قطعه زمینی متعلق به شهرداری برای ایجاد فضای سبز حاشیه‌ای بلوار جمهوری نبش کوچه شماره ۱۷ خبر داد.

رامین امیرمداح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اولویت شهرداری منطقه افزایش سرانه فضای سبز است اظهار کرد: در همین راستا ایجاد فضای سبز حاشیه‌ای در بلوار جمهوری در دست اقدام است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای ایجاد فضای سبز حاشیه‌ای مذکور، افزود: کار اجرایی آن در محدوده پارک ایرانیان آغاز و مسیر اجرای فضای سبز، آزاد سازی و تسطیح شده است.

شهردار منطقه دو کرمان تصریح کرد: با اجرای طرح فضای سبز در حاشیه بلوار جمهوری، بخشی از نیاز شهروندان منطقه دو در خصوص فضای سبز و سلامت محیط برطرف می‌شود.

کد مطلب 3835164

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