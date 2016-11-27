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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۸

زیستگاه های مهم سنجاب ایرانی در سردشت پایش شد

زیستگاه های مهم سنجاب ایرانی در سردشت پایش شد

ارومیه - رئیس اداره حفاظت محیط زیست سردشت گفت: زیستگاه های مهم و حساس سردشت از جمله زیستگاه سنجاب ایرانی مورد پایش و گشت و مراقبت ویژه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست آذربایجان غربی، خالد بایزیدی با اعلام این خبر اظهارداشت: مهمترین زیستگاه سنجاب ایرانی در ایران، جنگل‌های بلوط سردشت است، در عین حال بیشترین میزان شکار و قاچاق این جانور به منظور فروش آن به عنوان حیوان خانگی نیز در این منطقه صورت می‌پذیرد.

وی ادامه داد: همین امر باعث تهدید وضعیت بقای سنجاب ایرانی در کشور شده است، گذشته از آن بسیاری از این جانوران در هنگام و بدلیل حمل و نقل نادرست تلف می‌شوند که خود موجب افزایش نگرانی‌ها در این باره شده است.

بایزیدی اضافه کرد: دیگر عاملی که حیات سنجاب ایرانی را تهدید می‌کند تخریب زیستگاه‌های آن در ایران است. اسکان عشایر و روستائیان دامدار مناطق غربی در جنگل‌های بلوط این منطقه سبب شده تا آنها برای تغذیهٔ دام‌های خود اقدام به بریدن شاخه‌های درختان بلوط  کنند.

رئیس اداره محیط زیست سردشت گفت: همین امر موجب خشکیدن درختان بلوط و در نتیجه از دست رفتن منبع غذایی اصلی سنجاب‌های این منطقه شده که خود تهدیدی جدی برای حیات سنجاب ایرانی به شمار می‌رود.

بایزیدی افزود: سنجاب ایرانی جانوری متوسط ‌الجثه بوده و بین ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر طول دارد، موهای پشتی آن خاکستری متمایل به قهوه‌ای و زیر بدن جانور زرد رنگ و همچنین موی سر و پشت دم قرمز حنایی است.

وی یاد آور شد: سر و دم قرمزرنگ سنجاب ایرانی مشخصه‌ای است که این پستاندار را از دیگر سنجاب‌های موجود در ایران متمایز می‌سازد، طول عمر در اسارت حدود ۱۵ سال است.

کد مطلب 3835166

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