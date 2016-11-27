۲۱ محصول کشاورزی زنجان دارای مزیت صادراتی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جعفری ظهر یکشنبه در جلسه میز صادرات محصولات کشاورزی استان زنجان، گفت: امکان تولید ۶ میلیون تن محصول کشاورزی در زنجان با دستیابی به ۱۵ درصد تولید کشاورزان پیشرو است.

وی اظهار کرد: ۲۱ محصول کشاورزی تولیدی در استان زنجان دارای مزیت صادراتی است.

وی تصریح کرد: کشاورزان پیشرو در استان زنجان هم اکنون بیش از ۶ تا ۷ برابر کشاورزان معمولی تولید دارند.

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان سطح اراضی کشاورزی استان زنجان را ۸۱۶ هزار هکتار اعلام و خاطرنشان کرد: این سطح ۳.۶ درصد اراضی کشاورزی کشور را شامل می‌شود.

جعفری متوسط کاربری اراضی کشاورزی کشور را ۸.۵ درصد و متوسط کاربری اراضی کشاورزی استان زنجان را ۲۴.۱ درصد اعلام کرد و گفت: سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی استان و کشور به ترتیب ۲۶.۸۵ درصد و ۱۲.۵ درصد است.

وی سهم بخش کشاورزی در اشتغال نیروی کار استان زنجان و کشور را نیز به ترتیب ۳۱.۶ درصد و ۱۸ درصد عنوان کرد و گفت: مقایسه آمار فوق استعدادها و توانمندی های بخش کشاورزی استان زنجان را به خوبی آشکار می سازد.

در ادامه این جلسه مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به تولید بیش از ۶۰ نوع محصول کشاورزی در استان تصریح کرد: استان زنجان از ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه های مختلف کشاورزی برخوردار است.

جواد تاراسی تصریح کرد: با ارتقای بهره وری و دستیابی به ۱۵ درصد تولید کشاورزان پیشرو در استان زنجان بدون افزایش منابع پایه، ۳ میلیون تن محصول تولیدی فعلی در استان امکان افزایش به ۶ میلیون تن را دارد.