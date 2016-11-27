قدردانی ناجا از مردم ایلام و خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در بیانیه‌ای ضمن تشکر و تقدیر از مردمان خوب و مهمان‌نواز استانهای ایلام و خوزستان به ویژه اهالی شهرهای مرزی و شهرهای در مسیر تردد زائرین، بابت همراهی و همچنین تحمل محدودیتهای ترافیکی ایجاد شده ناشی از اعمال مدیریت جهت تسهیل در رفت و آمد خودروها و پیشگیری از اتفاقات ناخواسته از آنان طلب بخشش کرد.

در متن این بیانیه آمده است:

«بار دیگر هم وطنان عزیز و متدین ارادت خویش را به سرور و سالار شهیدان امام حسین (علیه السلام) و یاران باوفایش به اثبات رساندند و در جوششی عظیم حماسه‌ دیدنی اربعین حسینی رقم زدند.

بی شک خلق این شگفتی بدون مساعدت و همراهی مردمان نیک، مهربان و مهمان نواز استان های مرزی امکان پذیر نبود، از این حیث، قرارگاه اربعین ناجا وظیفه خود می داند تا ضمن تقدیم صمیمانه ترین سپاس های خود به شهروندان استان های ایلام و خوزستان به ویژه اهالی محترم و صبور شهر های مرزی و شهرهای واقع در مسیر تردد زوار گرامی بابت ایجاد برخی محدودیت های ترافیکی ناشی از اعمال مدیریت جهت تسهیل در رفت و آمد خودروها، که برای ایشان ایجاد زحمت کرد طلب بخشش کند.

بی تردید همکاری و پشتیبانی شهروندان مومن و مهمان نواز این دو استان از ماموران پلیس، خاطره‌ای شیرین و فراموش نشدنی برای خدمتگزاران مردم در نیروی انتظامی فراهم آورده است که طعم شیرین آن خستگی خدمات شبانه روزی را از تن نیروهای پلیس به در می کند.

نیروی انتظامی ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و همراهی تمامی نهادهای مسئول، نمایندگان ولی فقیه ائمه جمعه و جماعات، استانداران، معاونین استانداری، فرماندارن، بخشداران، فرماندهان سپاه و ارتش و سایر دستگاههای اجرایی که نیروی انتظامی را در برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم اربعین حسینی (علیه السلام) یاری کردند از درگاه خداوند متعال خواستاریم تا تمامی خدمتگزاران به زائرین به ویژه شهروندان عزیز این دو استان را در ثواب زائرین و عزاداران حسینی شریک کنند».