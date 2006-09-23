بيماران دچار نارسايي هاي قلبي روزه نگيرند / بيماران روزه دار از بيداري هاي طولاني خودداري كنند

دكتر مهرداد صالحي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، افزود: بيماران قلبي شامل گروه هاي مختلفي مي شوند كه بنابر شرايط متفاوتي كه دارند بايد برخي موارد را رعايت كنند تا در صورت تشخيص پزشك بتوانند بدون آسيب رساندن به قلب روزه بگيرند.

وي اظهار داشت: بيماران قلبي شامل گروه هايي نظير بيماران قلبي با وجود شدت بيماري ، بيماران قلبي با وجود خفيف بودن بيماري ، بيماراني سابقه بيماري قلبي در اعضاي خانواده آنها وجود دارد و بيماراني كه تا كنون جراحي قلب انجام داده اند، مي شود.

اين متخصص پيوند قلب گفت: بيماراني قلبي كه تا كنون به علت وجود مشكل در رگ هاي قلبي براي آنان عمل جراحي انجام شده است ، در صورتي كه به لحاظ كاركرد عضله قلب مشكلي نداشته باشند ، با رعايت برخي موارد و مشورت پزشك مي توانند روزه بگيرند به گونه اي بايد داروهاي خود را با فاصله 2 بار در روز يعني هنگام سحر و افطار بخورند.

وي تصريح كرد: اين بيماران بايد هنگام افطار ابتداي روزه خود را با مقداري مواد غذايي مختصر باز كرده و پس از ساعتي شام خود را صرف كنند. همچنين بايد از مصرف غذاهاي سنگين و پرچرب به ويژه غذاهاي داراي گوشت قرمز به شدت خودداري كنند.

صالحي با بيان بيماران قلبي مي توانند گوشت ماهي را جايگزين گوشت قرمز كنند تا به قلب آنان آسيب وارد نشود ، گفت: تغذيه بيماران قلبي بايد به گونه اي باشد كه حتما هنگام سحر بيدار شده و به ميزان مناسبي از مواد غذايي استفاده كنند اما بايد از مصرف موادغذايي كه باعث تشنگي مفرط طي روزه داري مي شود، به دشت خودداري كنند.

وي گفت: بهترين غذا براي بيماران استفاده از غذاهاي ساده نظير انواع لبنيات است كه بيماران قلبي چند ساعت پيش از افطار استراحت كنند. چون بيشترين فشار گرسنگي در زمان نزديك به افطار به افراد فشار مي آورد بنابراين در صورت عدم استارحت با كم شدن آب بدن فشار بيشتر به قلب ، اين عضو دچار آسيب مي شود.

اين متخصص پيوند قلب گفت: بيماران قلبي كه قبلا دچار سكته قلبي شده اند براي روزه گرفتن حتما بايد با پزشك معالج خود مشورت كند. چون ممكن است مصرف داروها به ميزان 3 بار در روز براي آنان ضرورت داشته باشد. همچنين بيماراني كه دريچه قلب آنها جراحي شده است ، در صورت عدم تنگي نفس و با رعايت شرايط و عدم مصرف نمك مي توانند روزه بگيرند.