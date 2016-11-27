قهرمانی از دست رفت/ نایب قهرمانی ایران با ۲۵ مدال رنگارنگ

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی رده های سنی آسیا با حضور کاراته کاهایی از ۲۴ کشور آسیایی در شهر «ماساکار» اندونزی جریان داشت که در رقابتهای روز پایانی تیم کشورمان به یک مدال طلا، یک نقره و دو برنز دیگر دست پیدا کرد تا جمع مدالهای ایران به عدد ۲۵ برسید.

رضا عنایتی کاراته کای وزن ۶۷- کیلوگرم با برتری مقابل حریفانی از هنگ کنگ، هند، چین تایپه و اردن موفق به کسب مدال طلا شد. ضمن اینکه زهرا برزگر در وزن ۶۸+ کیلوگرم رقبایی از قزاقستان و هند را پشت سر گذاشت ولی در دیدار نهایی نتیجه را به ژاپن واگذار کرد و برنز گرفت. ملیکا احدی و بهنوش نجفی نیز به نشان برنز دست پیدا کردند.

کاراته کاهای ایران که دو سال قبل در رقابتهای مالزی با ۱۳ طلا، ۵ نقره و ۶ برنز با اختلاف زیاد نسبت به رقبا عنوان قهرمانی را کسب کرده بود، در این دوره با یک پله سقوط نایب قهرمان شد.

تیم های اعزامی کشورمان به رقابتهای اندونزی ۲۰۱۶ با کسب ۲۵ مدال رنگارنگ، شامل ۶ طلا، چهار نقره و ۱۵ برنز عنوان نایب قهرمانی را در مجموعه سه رده سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال دست پیدا کرد.

ژاپن با 20 طلا، 3 نقره و 8 برنز بالاتر از ایران روی سکوی نخست ایستاد. اندونزی میزبان هم با 2 طلا، 7 نقره و 12 برنز سوم شد. عربستان با 2طلا، 4نقره و 5 برنز، ویتنام با 2طلا، 2نقره و 3 برنز، مالزی با یک طلا، 6نقره و 2برنز، قزاقستان با یک طلا، 2نقره و 5برنز، تایلندبا طک طلا، یک نقره و 2برنز، ازبکستان با یک طلا و 4 برنز و چین تایپه با دو نقره و 4 برنز مکانهای چهارم تا دهم جدول توزیع مدالها را به خود اختصاص دادند.

رضا عنایتی، زهره برزگر، آرش علی نژاد، محمدرضا گیلان پور، مبینا حیدری و نوید محمدی ۶ مدال طلا و زهرا برزگر، فاطمه صادقی، لیلا برجعلی و آتوسا رضایی چهار مدال نقره برای تیم اعزامی کشورمان کسب کردند.

ضمن اینکه در کاتای تیمی مردان و زنان، مجید نیکوهمت، حمیدرضا نجاتی، مجتبی محمدی، مهدی قراری زاده، یگانه شهپری، شقایق واحدی، حسین صالحی پور، مرتضی نعمتی، مهرداد مستحسن، سارا بهمن یار، امیررضا میرزایی، علی مسکینی، ملیکا احدی و بهنوش نجفی موفق به کسب ۱۶ مدال برنز شدند.

این دوره از مسابقات با حضور بیش از ۴۰۰ کاراته کا از ۲۴ کشور آسیایی به مدت سه روز در اندونزی برگزار شد.