لوکوموتیوران سمنانی بازداشت شد/ ۴۰ نفر کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی صبح یکشنبه در نشست خبری بررسی وضعیت حادثه قطار مسافربری ایستگاه هفت خوان سمنان، به میزبانی دادسرای مرکز استان، ضمن تائید خبر دستگیری لوکوموتیو ران قطار سمنان-مشهد، ابراز داشت: مکالمات این لوکوموتیو ران با مرکز کنترل ضبط شده که باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: هنوز چیزی مشخص نیست اما دلیل خطای انسانی برای وقوع این حادثه در دست بررسی قرار دارد.

دادستان مرکز استان سمنان همچنین با بیان اینکه تحقیقات قضایی یک ساعت پس از وقوع حادثه آغاز شد، گفت: لوکوموتیوران که پس از حادثه متواری و در محلی مخفی شده بود با شناسایی محل اختفا فرد مذکور بازداشت و روانه زندان شد.

آسیابی با بیان اینکه تحقیقات از روسای دو قطار در صحنه وقوع حادثه به صورت کامل صورت گرفت، افزود: روز گذشته نیز سه نفر مظنون به خطای انسانی در وقوع حادثه قطار ایستگاه هفت خوان دستگیر شدند که بررسی درباره نقش آفرینی آنها در این سانحه ادامه دارد.

وی بدون ذکر نام این افراد، بیان داشت: این افراد شامل مسئول شیفت کنترل خط، مسئول مرکز فرماندهی خطوط شمالشرق در شاهرود و مسئول مرکز کنترل خطوط هستند.

دادستان مرکز استان سمنان با بیان اینکه ۹ نفر از مصدومان در حال حاضر در دو بیمارستان هستند، گفت: این حادثه ۱۰۳ مجروح داشت که ۲۵ نفر آنها در دو بیمارستان کوثر سمنان و ولایت دامغان بستری بودند که خوشبختانه تعداد قابل توجهی مرخص و در حال حاضر ۹ نفر فقط در استان بستری هستند.

آسیابی با یادآوری اینکه قطار تبریز-مشهد با شماره ۴۸۰ دارای ۴۳۲ مسافر و خدمه بود، افزود: قطار سمنان - مشهد نیز با شماره ۳۲۴ دارای ۱۴۶ مسافر و خدمه بوده است که در مجموع ۴۰۰ مسافر در سلامت کامل بودند.

وی حداکثر تلفات جانی را ۴۰ نفر ذکر کرد و گفت: کار تفحص توسط تیم های امدادی کاملا پایان یافته است.

دادستان مرکز استان سمنان خاطرنشان کرد: از چهل نفر جان باخته این حادثه ناگوار ۹ نفر ایشان شناسایی و دیگر اجساد برای انجام آزمایشات دی ان ای به تهران اعزام شده اند.