کشف محموله قاچاق موبایل به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال در نهاوند

بهزاد کاکاوندی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه و برخورد با ورود کالای قاچاق در بازار شهرستان نهاوند و مبادی ورودی و خروجی این شهرستان طی سال جاری اقداماتی انجام‌شده است.

وی در ادامه از کشف و ضبط ۵۸ دستگاه تلفن همراه قاچاق در شهرستان خبر داد و گفت: روز گذشته در پی گشت زنی‌ عوامل پلیس مبارزه با کالای قاچاق شهرستان، این محموله که از شهرستان پاوه بارگیری شده بود در شهرستان نهاوند زمین‌گیر شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی نهاوند بابیان اینکه ارزش تقریبی و اولیه این تعداد گوشی قاچاق ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: متأسفانه با توجه به ناتوانی متهم مبنی بر تهیه وثیقه مناسب وی در حال حاضر در زندان نهاوند به سر می‌برد.

وی در ادامه از کشف ۲۵۸ تخته انواع پتوهای تک‌نفره، دونفره و مسافرتی قاچاق در نهاوند طی روزهای گذشته در نهاوند خبر داد و گفت: ارزش تقریبی این تعداد پتو نیز با توجه به کارشناسی‌های اولیه ۸۰۰ میلیون ریال بوده است.

کاکاوندی بابیان اینکه برخورد با کالای قاچاق زمینه را برای تقویت تولید داخل مهیا می‌کند، گفت: با تلاش‌ نیروی انتظامی و بازرسی‌های صورت گرفته در سطح صنوف شهرستان عرصه برای فعالیت قاچاقچیان در نهاوند تنگ‌شده است.

وی از اجرای طرح‌های مختلف نظارتی و بازرسی‌های موردی در راستای مقابله با قاچاق کالا در شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این طرح‌ها به‌تناسب شرایط در مکان‌های مختلف شهرستان به اجرا درمی‌آید.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی نهاوند برخورد با کالای قاچاق را یکی از اقدامات مهم متولیان در راستای توجه به منویات مقام معظم رهبری دانست و گفت: اداره تعزیرات حکومتی نهاوند با تمام توان به‌منظور تحقق این مهم اقدامات لازم را انجام خواهد داد.