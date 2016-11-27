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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷

فرمانده انتظامی استان همدان خبر داد:

کشف ۱۱۹ کیلوگرم تریاک و دستگیری سه قاچاقچی در ملایر

کشف ۱۱۹ کیلوگرم تریاک و دستگیری سه قاچاقچی در ملایر

همدان - فرمانده انتظامی استان همدان از کشف ۱۱۹ کیلوگرم تریاک و دستگیری سه سوداگر مرگ در شهرستان ملایر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان، سردار حاجی مهدیان نسب گفت: در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر و با انجام اقدامات دقیق توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک عملیات مشترک و ضربتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان ملایر، سه نفر از توزیع کنندگان عمده مواد مخدر دستگیر شدند.

وی افزود: با بازرسی از مخفیگاه این سوداگران مرگ، مقدار ۱۱۹ کیلو و ۵۰ گرم تریاک کشف و تعداد یک دستگاه خودروی سواری نیز توقیف شد.

سردار مهدیان نسب گفت: برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر از اولویت های مهم انتظامی استان در سال جاری بوده و عزم پلیس برای زمین گیر کردن توزیع کنندگان خرد و عمده این طاعون قرن جدی است.

فرمانده انتظامی استان همدان بیان داشت: در کنار اقدامات و ماموریت های سخت افزاری پلیس، همکاری و مشارکت اقشار مختلف مردم به منظور ایجاد احساس خطر از عواقب شوم گرایش به این پدیده خانمانسوز و راه اندازی نهضت روشنگری برای آگاه سازی عمومی نسبت به مضرات مخرب آن الزامی است و باید بپذیریم که این دو مقوله همراه با هم برای مقابله، موفق و اثربخش خواهد بود.

کد مطلب 3835186

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