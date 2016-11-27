به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله العظمی جعفر سبحانی به خانواده‌های دو فاجعه عظیم و ناگوار برای زائران رضوی و اربعین به این شرح است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‌

قال الله تعالی: وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَی اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ

خبر جان‌باختن شهادت گونه گروهی از شهروندان عزیز آذربایجانی را در مسیر زیارت حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع) دریافت نمودم. تو گوئی آنان پروانه‌ وار در مسیر زیارت محبوب، پروبال ریخته و قبل از به آغوش گرفتن قبر امام معصوم علیه السلام، به لقاء او پیوستند.

درگذشت جانسوز این عزیزان، مرگ طبیعی نیست و معلول مستقیم تقدیر الهی نمی‌باشد؛ بلکه نتیجه سوء مدیریت حمل و نقل کشور است و باید این مسئله جداً تعقیب شود و مسبّب و یا مسبب ها محاکمه شوند.

این مصیبت بزرگ با مصیبت بزرگ دیگری همراه شد که گروهی از علاقمندان خاندان رسالت در زیارت اربعین در سرزمین عراق به دست دژخیمان‌ سفاک به شهادت رسیدند.

اینجانب این دو فاجعه عظیم و ناگوار را به خانواده‌های آنان و عموم همشهریان تسلیت گفته و از خداوند متعال برای عزیزان از دست رفته علو درجه و برای بازماندگان صبر جمیل خواهانم.