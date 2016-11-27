کشف ۱۷۰ کارتن چای تقلبی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان، سرهنگ پژمان قویمی از دستگیری یک متهم و کشف ۱۷۰ کارتن چای تقلبی از مغازه وی خبر داد و گفت: در پی خبری مبنی بر عرضه چای تقلبی توسط فردی در بازار همدان رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با رصد اطلاعاتی فعالیت های متهم توسط ماموران صحت گزارش واصله تایید و با هماهنگی مراجع قضایی، در یک عملیات موفق پلیسی تعداد ۱۷۰ کارتن چای تقلبی از انبار مغازه این فرد متخلف کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: با دستور قضایی و نماینده اداره اماکن، مغازه این متهم پلمب و وی همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شد.