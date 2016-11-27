فعالیت ۲۱ مدرسه آموزش از راه دور در استان قزوین

سالار قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز تأسیس مدارس آموزش از راه دور اظهار داشت: ششم آذر ماه سالروز تاسیس مدارس آموزش از راه دور نامگذاری شده است و اساساً رسالت آموزش از راه دور به عنوان یک نظام مکمل و به عنوان یک فرصت دوم آموزشی برای بازماندگان از تحصیل است.

وی افزود: امسال ۲۱ واحد آموزش از راه دور در استان قزوین فعالیت دارند که بالغ بر ۲ هزار و ۶۵۱ نفر در این مدارس تحصیل می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: ۲۱ مدرسه آموزش از راه دور در ۱۰ منطقه استان شامل آبیک ۲ مدرسه، البرز ۵ مدرسه، بویین زهرا ۳ مدرسه، اسفرورین ۱ مدرسه، ضیاءآباد ۱ مدرسه، آوج ۲ مدرسه، تاکستان ۲ مدرسه، ناحیه یک قزوین ۲ مدرسه، خرمدشت ۲ مدرسه و ناحیه دو قزوین ۱ مدرسه، تشکیل شده است.

قاسمی اضافه کرد: باید در راه اندازی و جذب دانش آموز در این مدارس تلاش گردد، این گونه مدارس فرصت آموزشی برای بازماندگان از تحصیل فراهم می کند.