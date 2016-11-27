  1. استانها
  2. قزوین
۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۶

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین:

فعالیت ۲۱ مدرسه آموزش از راه دور در استان قزوین

فعالیت ۲۱ مدرسه آموزش از راه دور در استان قزوین

قزوین- مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین از فعالیت ۲۱ مدرسه آموزش از راه دور در استان خبر داد.

سالار قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز تأسیس مدارس آموزش از راه دور اظهار داشت: ششم آذر ماه سالروز تاسیس مدارس آموزش از راه دور نامگذاری شده است و اساساً رسالت آموزش از راه دور به عنوان یک نظام مکمل و به عنوان یک فرصت دوم آموزشی برای بازماندگان از تحصیل است.

وی افزود: امسال ۲۱ واحد آموزش از راه دور در استان قزوین فعالیت دارند که بالغ بر ۲ هزار و ۶۵۱ نفر در این مدارس تحصیل می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: ۲۱ مدرسه آموزش از راه دور در ۱۰ منطقه استان شامل آبیک ۲ مدرسه، البرز ۵ مدرسه، بویین زهرا ۳ مدرسه، اسفرورین ۱ مدرسه، ضیاءآباد ۱ مدرسه، آوج ۲ مدرسه، تاکستان ۲ مدرسه، ناحیه یک قزوین ۲ مدرسه، خرمدشت ۲ مدرسه و ناحیه دو قزوین ۱ مدرسه، تشکیل شده است.

قاسمی اضافه کرد: باید در راه اندازی و جذب دانش آموز در این مدارس تلاش گردد، این گونه مدارس فرصت آموزشی برای بازماندگان از تحصیل فراهم می کند.

کد مطلب 3835191

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها