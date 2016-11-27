کشف ۳۱۰ کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس کرمان و تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی گفت: اوایل آذرماه سال جاری، ماموران مبارزه با موادمخدر غرب استان تهران پس از دستگیری یکی از اعضاء باند قاچاق موادمخدر، در جریان فعالیت یکی دیگر از همدستان آنها در استان کرمان قرار گرفتند بنابراین دستگیری متهم را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران افزود: پلیس مبارزه با موادمخدر غرب استان تهران با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی از حمل مقادیری تریاک از مناطق جنوبی کشور به استان کرمان مطلع شدند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران و نیز کرمان، سوداگر مواد افیونی در روستای "قائم آباد" کرمان دستگیر و در بازرسی از منزل وی، ۱۹۶ کیلوگرن تریاک کشف شد.

رئیس پلیس غرب استان تهران به عملیات مشترک با پلیس تهران بزرگ نیز اشاره کرد و گفت: ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر استان، با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت یکی از قاچاقچیان مواد افیونی در شهر تهران مطلع شدند؛ در بررسی های صورت گرفته مشخص شد، متهم اخیرا مقادیر قابل توجهی موادمخدر را از قاچاقچیان شرق کشور تهیه و به منزل خود در تهران منتقل کرده است.

سردار خانچرلی بیان داشت: در عملیات مشترک این پلیس با ماموران مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ با هماهنگی مقام قضائی، در بازرسی از منزل متهم ۱۱۴ کیلو و ۳۷۸ گرم تریاک در ۱۲ بسته کشف شد.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران به دستگیری دو قاچاقچی در این دو عملیات مشترک پلیس و کشف جمعاً ۳۱۰ کیلوگرم تریاک اشاره کرد و گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.