پنجم اسفندماه آخرین فرصت ارسال آثار به جشنواره وقف خراسان جنوبی

حجت الاسلام والمسلمین محسن مومنی در گفت و گو با خبرنگا مهر با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره سراسری «وقف چشمه همیشه جاری» در خراسان جنوبی، اظهار کرد: این جشنواره در بخش فیلم، نماهنگ، برنامه های تلویزیونی و رادیویی و تیزر برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه آثار ارائه شده به دبیرخانه جشنواره باید حداکثر از تاریخ یکم فروردین ماه سال ۹۲ به بعد تولید شده باشند، بیان کرد: شرکت در جشنواره محدودیت سنی ندارد و ثبت نام در سایت جشنواره برای تمامی شرکت کنندگان در جشنواره الزامی است.

معاون فرهنگی ادره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی اضافه کرد: آثاری که پس از مهلت تعیین شده تحویل دفتر جشنواره شود، در مسابقه شرکت داده نمی شود.

وقف، سلامت و درمان

مومنی با بیان اینکه موضوعات و عنوان های اصلی پیشنهادی جشنواره شامل مسائل مرتبط با وقف و تعامل جامعه و شهروندان با این سنت حسنه است، عنوان داشت: یکی از محورها در بخش وقف و محیط زیست بوده چراکه نقش وقف در کاهش آلودگی های زیست محیطی تأثیردارد.

وی ادامه داد: موضوعات این بخش در قالب نقش وقف در آموزش مسائل زیست محیطی به عموم شهروندان، نقش وقف در حفظ محیط زیست، وقف نقاشی های دیواری و فرهنگ سازی در محیط زیست است.

معاون فرهنگی ادره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی، وقف سلامت و درمان را یکی دیگر از محورهای جشنواره عنوان کرد و گفت: کمک به بیماران خاص، گسترش مراکز تخصصی درمان، بروز رسانی تجهیزات بیمارستانی، اطلاع رسانی و پیشگیری از بیماری های خاص، بهبود شرایط روحی و روانی بیمار وخانواده بیمار از جمله موضوعات این بخش خواهد بود.

مومنی با بیان اینکه وقف سبک زندگی و آثار اجتماعی آن از دیگر محورهای جشنواره است، بیان داشت: این بخش نیز شامل موضوعاتی از جمله تحکیم بنیان خاناوده، احترام به همنوع همدلی و همزبانی، رفع اختلافات طبقاتی، ثروت و بهبود شرایط زندگی شهروندان جامعه، تقویت مراکز فرهنگی، مذهبی، پیامدهای موقوفه خواری، شخصیت شناسی واقفان خیر اندیش، هزینه تحصیل طلاب، دانش آموزان و دانشجویان است.

وی همچنین به برگزاری جشنواره در حوزه وقف اقتصاد و توسعه علم و فن آوری اشاره کرد و افزود: کمک به راه اندازی بنگاههای اقتصادی زود بازده، اشتغالزایی، کمک به توسعه صنایع ملی، گسترش نظام آموزش پژوهش کشور، علوم پایه و فناوری های نوین است.

برگزاری اختتامیه در ۱۴ اسفندماه

معاون فرهنگی ادره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی، وقف و ترویج فرهنگ ومعارف قرآن، وقف و ترویج تبلیغ اهل بیت علیه السلام، وقف و ازدواج، وقف و ایتام و فقرا، وقف اطعام واحسان، وقف صدقات واعانات را از دیگر محوهای جشنواره برشمرد و گفت: علاقه مندان می توانند آثار خود را در موارد ذکر شده برای حضور در جشنواره ارسال کنند و آثاری که در رابطه با وقف نباشد، ترتیب اثر داده نمی شود.

مومنی با اشاره به اینکه پایان مهلت ارسال آثار پنجم اسفندماه ۹۵ خواهد بود، بیان کرد: داوری آثار نیز از دهم اسفندماه به صورت اکران عمومی بخشی از آثار برگزار و اختتامیه آن در ۱۴ اسفندماه در بیرجند برگزار می شود.