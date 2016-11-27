تیم فوتبال سرخ جامگان آریا قزوین در مقابل فرید کرج به برتری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت هفته هشتم لیگ سوم فوتبال کشور، تیم سرخ جامگان آریا قزوین در خانه با نتیجه ۲ بر ۱ فرید کرج را شکست داد.

تیم سرخ جامگان آریا با این برد هشت امتیازی شد.

این بازی در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شد.

تیم سرخ جامگان آریا قزوین هم اکنون با هشت امتیاز در جایگاه ششم گروه دو این رقابت ها قرار دارد.

دبیر هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان منصوب شد

طی حکمی از سوی اکبر شالباف سرپرست هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی، مجید ابوالحسنی از داوران و مربیان بین اللملی تنیس روی میز و از دهیاران بخش مرکزی قزوین به عنوان دبیر جدید این هیئت منصوب شد.

ناکامی کاراته کا استان در رقابت های قهرمانی آسیا

در رقابت های رده سنی امید ها امیر رضا میرزایی کاراته کا استان در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم، با ۲ پیروزی و دو شکست از رسیدن به نشان باز ماند.

میرزایی در این رقابت ها کاراته کاهای ماکائو و تاجیکستان را برد و برابر ورزشکاران عربستان و ژاپن شکست خورد و پنجم شد.

میرزایی عناوین چهارمی نوجوانان جهان، طلای جوانان آسیا و برنز جوانان جهان را در کارنامه خود دارد.

قهرمانی دختران شناگر در استان در کشور

تیم شنای بسیج دختران استان در مسابقات قهرمان کشوری با کسب ۱۲ مدال رنگارنگ و مجموع ١٧١ امتیاز قهرمان شد.

در این رقابت ها مریم بهرامی به یک طلا و یک نقره و یک برنز رسید، محدثه حسن پور یک طلا و دو نقره کسب کرد، ساجده تاتلاری دو طلا و یک نقره به دست آورد، غزل صبوری دو طلا و یک نقره را آن خود کرد.

مه نوش مهرنگار و مینا ابراهیمی بعنوان مربی و سرپرست تیم استان را هدایت و همراهی کردند.

در این دوره از مسابقات ١٧ استان طی دو روز در تهران با هم رقابت کردند.

شکست تیم فوتبال کاسپین در بازی خارج از خانه

در ادامه رقابت های لیگ دو فوتبال کشور، تیم فوتبال کاسپین قزوین در هفته دوازدهم با نتیجه ۲ بر ۱ برابر کارای شیراز شکست خورد.

در این بازی وحید نعمتی زننده تک گل کاسپین بود.

تیم فوتبال کاسپین قزوین هم اکنون و در پایان هفته دوازدهم با کسب ۸ امتیاز در قعر جدول گروه سه این رقابت ها قرار دارد.

نایب قهرمانی رزمی کار استان در رقابت های جام جهانی موی تای

در این مسابقات و در بازی نهایی وزن منهای ۶۷ کیلوگرم جوانان، میکاییل امیری ملی پوش استان با شکست برابر مبارز روسی به نشان نقره این دسته وزنی رسید.

رقابت های جام جهانی موی تای به میزبانی روسیه برگزار شد.