زنجانی هااستقبال خوبی برای اهدای خون در ماه های محرم و صفر داشتند

سیامک اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماه محرم و صفر بهترین فرصت برای اهدای خون مستمر و برنامه ریزی شده است و در این خصوص در ماه محرم امسال اهدای خون نذری ومستمر به خوبی اجرا شد و مردم استقبال بسیار خوبی از این طرح داشتند.

وی اظهار کرد: اهدای خون یک سرمایه فرهنگی مهم است و ترویج فرهنگ اهدای خون نشانه نوع‌دوستی و دگر خواهی است و این فرهنگ باید تقویت شود.

مدیر پایگاه اننقال خون استان زنجان با بیان اینکه در ماه محرم امسال اهدای خون مستمر و برنامه‌ریزی‌شده به خوبی ترویج شد، گفت: باید اهدای خون در تمام طول سال استمرار داشته باشد و تنها مختص ماه محرم و ماه صفر نباشد.

اسدی تاکید کرد: در روز تاسوعا، عاشورا و روز اربعین استقبال شهروندان زنجانی برای اهدای خون بسیار عالی بود و خونگیری از مراجعه کنندگان با نوبت دهی و به صورت مستمر انجام شد.

وی افزود: مرکز انتقال خون زنجان در چهار راه سعدی از ساعت ۸ صبح تا از شب آماده اهدای خون از مردم است و در ماه های محرم و صفر نیز بر اساس نیاز خون گیری انجام می شود و باید این فرهنگ در جامعه بیفتد که نیاز به خون تنها مختص زمانها و مناسبتهای خاص نیست و نیاز به خون دائمی است و افراد تنها در مناسبتها خون اهداء نکنند.

مدیر پایگاه انتقال خون زنجان تصریح کرد: مردم در ایام عادی هم می‌توانند نسبت به اهدای خون نذری اقدام کنند چراکه نیاز به خون، مختص زمان خاصی نیست و در فصول سرد سال با اهدای خون کاری کنیم که با کاهش دخایر خونی مواجه نشویم.

اسدی بر نقش رسانه‌ها در گسترش فرهنگ اهدای خون اشاره کرد و گفت: از آنجایی‌که نگهداری خون‌های اهدایی علاوه بر هزینه بالای آن تنها مدت کوتاهی میسر است بنابراین باید اهدای خون به صورت زمانبندی و مستمر باشد.

وی ابراز کرد: فرهنگ‌سازی اهدای خون مستمر نیاز به زمان دارد و طی ماه های محرم و صفر امسال اهدای خون مستمر و برنامه‌ریزی‌شده به خوبی تبیین و ترویج شد و امسال هم باید تداوم داشته باشد.