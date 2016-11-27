چالش جدید اروپا برای رسیدن به مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تایمز اقتصادی بین المللی، اروپا قصد دارد در سال ۲۰۲۰ مریخ نورد ExoMars را سوار بر یک فروند راکت ساخت روسیه راهی فضا و در نهایت مریخ کند.

اما شکست بزرگ این قاره در فرونشاندن «شیاپارلی» یعنی نخستین مریخ نشین اروپا تردیدهای زیادی را درخصوص موفقیت مأموریت بعدی قاره سبز در اعماق فضا ایجاد کرده است.

نقص فنی در عملکرد سیستمهای رایانه ای شیاپارلی موجب برخورد شدید آن با سطح مریخ و از هم فروپاشیدن آن در سیاره مرموز شد.

حالا خبر می رسد که وزرای اروپایی به زودی در لوزان سوئیس گرد هم می آیند تا درباره تخصیص ۴۰۰ میلیون یوروی دیگر به بودجه این مأموریت تصمیم گیری کنند.

در واقع آژانس فضانوردی اروپا (اسا) به بودجه بیشتری برای تکمیل مریخ نورد ExoMars نیاز دارد تا بتواند آن را در آگوست سال ۲۰۲۰ و بر اساس برنامه ریزیهای از قبل صورت گرفته راهی فضا کند.

این مریخ نورد ۹ ماه در راه مریخ خواهد بود و قرار است پس از استقرار در سطح این سیاره به حفاری در عمق ۲ متری آن بپردازد.

جستجو برای کشف نشانه هایی از حیات و فعالیتهای میکروبی در گذشته و حال مریخ مهمترین بخش از مأموریت این مریخ نورد محسوب می شود.