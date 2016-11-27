پخش مسابقه بزرگ پیام معنویت از سیزده شبکه صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه بزرگ پیام معنویت از شبکه های ملی و استانی پخش خواهد شد. مسعود دریس مدیر روابط عمومی و امور استان ها ستاد اقامه نماز کشور در این رابطه اظهار داشت به منظور توسعه و ترویج معارف نورانی نماز، مسابقه ی پیامکی پیام معنویت طراحی و تولید شد تا از شبکه های مختلف و همچنین شبکه های استانی پخش گردد.

دریس ادامه داد: مسابقه پیام معنویت برگرفته شده از پیام های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب می باشد که در بیست برنامه تدارک دیده شده است.

مخاطبان این مسابقه با تشخیص گزینه صحیح و ارسال آن به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۱۷ شرکت نموده و هر روز به قید قرعه به ۵ نفر کمک هزینه سفر به مشهد مقدس اهدا می گردد.

مسعود دریس در خصوص زمان بندی مسابقه اینطور افزود: مسابقه ۸ آذر ماه ده روز قبل از اجلاس سراسری نماز آغاز می گردد وتا ده روز پس از اجلاس ادامه خواهد داشت.

رئیس کمیته علمی اجلاس سراسری نماز همچنین در خصوص نحوه شرکت در مسابقه افزودند که مخاطبان و علاقمندان می توانند همه روزه از ۸ آذرماه تا ساعت ۲۳ هرشب در مسابقه شرکت نمایند.

دریس در پایان به نحوه ی اعلام برگزیدگان اشاره داشت و گفت: همه روزه پس از پایان مسابقه اسامی برگزیدگان در کانال رسمی ستاد به نشانی namaz_ir@ اعلام خواهد شد.

وی در مورد همکاری بسیار شایسته ی صدا و سیما جمهوری اسلامی در خصوص پخش و همکاری شایسته ی دیگر رسانه ها صمیمانه سپاسگزاری نمود.