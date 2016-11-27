مطالعه ٣ میدان نفتخیز جنوب به شرکت شلمبرژه سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهمنامه و قرارداد محرمانگی صبح امروز یکشنبه با هدف مطالعه سه مخزن آسماری، بنگستان و خامی میدان رگسفید، مخزن آسماری میدان پارسی و ٢ مخزن آسماری و بنگستان میدان شادگان صبح امروز یکشنبه میان بیژن عالیپور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و آنتونی بومن، رئیس بخش مدیریت تولید شرکت شلمبرژه امضا شد.
شلمبرژه از بزرگترین شرکت های خدمات نفتی در جهان است که پیش از تحریم ها در ایران فعالیت می کرد و اکنون در شرف بازگشت و آغاز همکاری های مجدد با صنعت نفت ایران در دوران پسابرجام است.
چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به پیشنهاد این شرکت و با موافقت و ابلاغ وزیر نفت، تدوین شد و پس از تصویب در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران قابلیت اجرا پیدا کرد. این چارچوب قراردادی در مسیر الگوی جدید قراردادهای نفتی و منطبق با کلیات آن و در جزئیات تابع شرایط میادین و ساختار فنی و تخصصی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که برای نخستین بار در صنعت نفت اجرا میشود.
با اعلام و تائید وزیر نفت، چهار میدان پارسی، کرنج، رگ سفید و شادگان شامل ٩ مخزن برای توسعه بر اساس چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر گرفته شده اند که با امضای تفاهمنامه امروز، مطالعه سه میدان از میادین نامبرده به شرکت شلمبرژه سپرده شد.
نخستین تفاهمنامه و قرارداد محرمانگی مبتنی بر چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز هفته گذشته (چهارشنبه، سوم آذرماه جاری) بین این شرکت و کنسرسیوم پرگس متشکل از ١١ شرکت اروپایی، کانادایی، آسیایی و دانشگاه صنعتی شریف با هدف مطالعه ٢ میدان کرنج (مخازن آسماری، پابده و خامی) و شادگان (مخازن آسماری و بنگستان) امضا شد.
بیش از ٦٠ شرکت داخلی و خارجی برای مذاکره با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب درباره چارچوب قراردادی ویژه این شرکت اعلام آمادگی کرده اند که از این میان، تاکنون با ٣٣ شرکت مذاکره شده است.
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