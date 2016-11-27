مطالعه ٣ میدان نفتخیز جنوب به شرکت شلمبرژه سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم‎نامه و قرارداد محرمانگی صبح امروز یکشنبه با هدف مطالعه سه مخزن آسماری، بنگستان و خامی میدان رگ‎سفید، مخزن آسماری میدان پارسی و ٢ مخزن آسماری و بنگستان میدان شادگان صبح امروز یکشنبه میان بیژن عالیپور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و آنتونی بومن، رئیس بخش مدیریت تولید شرکت شلمبرژه امضا شد.

شلمبرژه از بزرگترین شرکت های خدمات نفتی در جهان است که پیش از تحریم ها در ایران فعالیت می کرد و اکنون در شرف بازگشت و آغاز همکاری های مجدد با صنعت نفت ایران در دوران پسابرجام است.

چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به پیشنهاد این شرکت و با موافقت و ابلاغ وزیر نفت، تدوین شد و پس از تصویب در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران قابلیت اجرا پیدا کرد. این چارچوب قراردادی در مسیر الگوی جدید قراردادهای نفتی و منطبق با کلیات آن و در جزئیات تابع شرایط میادین و ساختار فنی و تخصصی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که برای نخستین بار در صنعت نفت اجرا می‌شود.

با اعلام و تائید وزیر نفت، چهار میدان پارسی، کرنج، رگ سفید و شادگان شامل ٩ مخزن برای توسعه بر اساس چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر گرفته شده اند که با امضای تفاهم‎نامه امروز، مطالعه سه میدان از میادین نامبرده به شرکت شلمبرژه سپرده شد.

نخستین تفاهم‎نامه و قرارداد محرمانگی مبتنی بر چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز هفته گذشته (چهارشنبه، سوم آذرماه جاری) بین این شرکت و کنسرسیوم پرگس متشکل از ١١ شرکت اروپایی، کانادایی، آسیایی و دانشگاه صنعتی شریف با هدف مطالعه ٢ میدان کرنج (مخازن آسماری، پابده و خامی) و شادگان (مخازن آسماری و بنگستان) امضا شد.

بیش از ٦٠ شرکت داخلی و خارجی برای مذاکره با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب درباره چارچوب قراردادی ویژه این شرکت اعلام آمادگی کرده اند که از این میان، تاکنون با ٣٣ شرکت مذاکره شده است.