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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۸

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان:

هوای اصفهان تا ۴ درجه گرمتر می‌شود

هوای اصفهان تا ۴ درجه گرمتر می‌شود

اصفهان- رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: هوای اصفهان طی دو روز آینده بین دو تا ۴ درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد.

حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحلیل نقشه ‌های هواشناسی بیانگر گذر امواج ناپایدار در سطوح میانی جو طی دو روز آینده است.

وی بیان داشت: بر این اساس امروز و فردا در اکثر مناطق استان شاهد افزایش ابر، وزش باد خواهیم بود.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: در مناطق جنوبی بارش برف و باران پیش بینی می‌شود و در مناطق مرکز، غرب و جنوب غرب بارش پراکنده خواهیم داشت.

وی گفت:  اواخر امروز شاهد خارج شدن این موج ناپایدار از استان اصفهان هستیم.

خدابخش بیان داشت: کمینه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق استان دو تا چهار درجه افزایش خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هوای اصفهان طی امروز و فردا با بارش پراکنده همراه است، گفت: امروز هوای قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد با بارش پراکنده پیش بینی شده است.

 رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اظهار اینکه برای امروز هوای نیمه ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد و بارش پراکنده پیش بینی می‌شود، ادامه داد: روز دوشنبه هوا صاف تا قسمتی ابری و گاهی با وزش باد پیش بینی می شود.

کد مطلب 3835217

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