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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۹

نمایش «طپانچه خانم» تمدید شد

نمایش «طپانچه خانم» تمدید شد

نمایش «طپانچه خانم» به کارگردانی شهاب‌الدین حسین‌پور به مدت یک هفته تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «طپانچه خانم» به نویسندگی محمد امیر یاراحمدی و کارگردانی شهاب‌الدین حسین‌پور که اجراهای عمومی خود را اواخر مهرماه در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر آغاز کرده است، به دلیل استقبال مخاطبان به مدت یک هفته تمدید شد.

این نمایش که با حضور بازیگرانی چون فریبا متخصص، آرش فلاحت‌پیشه، محمد نادری، گیلدا حمیدی، حمید رحیمی، محمد صدیقی‌مهر، غزاله جزایری، علیرضا مؤیدی، مرضیه سهراب، سیما خزاعی، مهدا رزازی به صحنه می‌رود، روایت‌گر داستان زندگی اخترالسلطنه است که سعی دارد بهداشت، فرهنگ و تمدن را در شهر خود ایجاد کند.

این نمایش در هفته پایانی اجراهای خود ساعت ۱۹ به صحنه می رود.

کد مطلب 3835218
فریبرز دارایی

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