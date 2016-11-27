  1. استانها
  2. گیلان
۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۲

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن:

زیارت «رسول اکرم(ص)» در ۳۱ کانون فرهنگی مساجد فومن قرائت می شود

زیارت «رسول اکرم(ص)» در ۳۱ کانون فرهنگی مساجد فومن قرائت می شود

فومن- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن با اشاره به فرا رسیدن عزاداری های آخر ماه صفر، از برگزاری مراسم معنوی زیارت «پیامبر از بعید» در ۳۱ کانون فرهنگی مساجد شهرستان خبر داد.

یوسف نیک انجام در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، اظهار کرد: به مناسبت ۲۸ صفر سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) مراسم معنوی قرائت زیارت «پیامبر از بعید» در شهرستان فومن برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این مراسم معنوی در سطح ۳۱ کانون فرهنگی مساجد شهرستان اجرا می شود، افزود: این مراسم صبح و عصر روز دوشنبه در کانون مساجد شهرستان فومن برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن خاطرنشان کرد: به همین منظور برنامه شاخص شهرستان رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز دوشنبه همراه با سخنرانی و مداحی و قرائت زیارت نامه در مسجد جامع فومن برگزار می شود.

وی با اشاره به توزیع زیارت نامه «پیامبر از بعید» در میان کانون های مساجد شهرستان، تصریح کرد: اشاعه فرهنگ، سیره و روش زندگی ائمه اطهار (ع) و پیامبر گرامی اسلام در سطح جامعه از وظایف مهم دستگاه های فرهنگی است.

کد مطلب 3835222

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها