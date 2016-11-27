زیارت «رسول اکرم(ص)» در ۳۱ کانون فرهنگی مساجد فومن قرائت می شود

یوسف نیک انجام در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، اظهار کرد: به مناسبت ۲۸ صفر سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) مراسم معنوی قرائت زیارت «پیامبر از بعید» در شهرستان فومن برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این مراسم معنوی در سطح ۳۱ کانون فرهنگی مساجد شهرستان اجرا می شود، افزود: این مراسم صبح و عصر روز دوشنبه در کانون مساجد شهرستان فومن برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن خاطرنشان کرد: به همین منظور برنامه شاخص شهرستان رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز دوشنبه همراه با سخنرانی و مداحی و قرائت زیارت نامه در مسجد جامع فومن برگزار می شود.

وی با اشاره به توزیع زیارت نامه «پیامبر از بعید» در میان کانون های مساجد شهرستان، تصریح کرد: اشاعه فرهنگ، سیره و روش زندگی ائمه اطهار (ع) و پیامبر گرامی اسلام در سطح جامعه از وظایف مهم دستگاه های فرهنگی است.