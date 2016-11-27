کتاب «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی» نقد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی جلسه دوم نقد کتاب «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی» را پنج شنبه ۱۱ آذرماه، برگزار می کند.

کتاب «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی» تألیف حجت الاسلام و المسلمین سیدجواد ورعی دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است که به صورت مشترک توسط این پژوهشگاه و سازمان سمت در زمستان ۱۳۹۴ چاپ و منتشر شد.

وی در این جلسه نقد سعی دارد به سئوالات، آیا پرداختن به موضوعاتی مانند فرمانبرداری و نافرمانی مدنی ضرورت دارد یا نه؟ آیا این پژوهش می تواند نیاز جامعه علمی را در این زمینه پرکند؟ و یا کمبودهای احتمالی این اثر در موضوع خود چیست؟ پاسخ هایی درخور ارائه دهد.

رضا اسلامی دانشیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی، رحیم نوبهار دانشیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی، محمدحسین مظفری رایزن سابق فرهنگی در یونان، محمدرضا بهشتی دانشیار حقوق دانشگاه تهران، مصطفی میراحمدی دانش آموخته حقوق به عنوان ناقد در این جلسه حضور خواهند داشت و محمدحسین ضیایی فر رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی دبیرعلمی جلسه یاد شده است که پنج شنبه ۱۱ آذر از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل کمیسیون حقوق بشر اسلامی به نشانی تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه قرقاول، پلاک ۲ برگزار می شود.