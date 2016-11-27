محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۵ عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۲۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۸ مورد منجر به عملیات شده، ۷ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۷۰ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان عنوان کرد: عملیات انجام شده در این مدت ۵ مورد آتش سوزی شامل ۲ مورد حریق خودرو در شهرک الوند و اسلامشهر، بصدا درآمدن سیستم اعلام حریق بانک در خیابان شهدا، احتمال حریق ساختمان نیمه کاره در میدان باباطاهر و حریق عمدی مراتع و پوشش گیاهی در تپه حاج عنایت بوده است.

وی گفت: همچنین ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در امیریه، برج پاستور و شهرک مدنی توسط آتش نشانان به انجام رسید.