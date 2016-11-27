  1. استانها
  2. همدان
۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۰

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

انجام ۸ عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

انجام ۸ عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

همدان- مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۵ عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات شرکت کردند.

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در  ۵ عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۲۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۸ مورد منجر به عملیات شده، ۷ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۷۰ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.  

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان عنوان کرد: عملیات انجام شده در این مدت ۵ مورد آتش سوزی شامل ۲ مورد حریق خودرو در شهرک الوند و اسلامشهر، بصدا درآمدن سیستم اعلام حریق بانک در خیابان شهدا، احتمال حریق ساختمان نیمه کاره در میدان باباطاهر و حریق عمدی مراتع و پوشش گیاهی در تپه حاج عنایت بوده است.

وی گفت: همچنین ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در امیریه، برج پاستور و شهرک مدنی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

کد مطلب 3835249

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها