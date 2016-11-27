ورود دیوان محاسبات بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه اشدری روز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود ضمن گرامیداشت هفته بسیج به موضوعات و مسائل مختلفی در شهرداری قزوین اشاره کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی- ورزشی شورای اسلامی شهر قزوین اظهارکرد: مدیران و نمایندگان مردم بایستی با تکیه بر روحیه بسیجی که مملو از ایثار و ازخودگذشتگی است در امانتداری حقوق مردم بکوشند و از حق خویش برای آسایش ولی نعمتان خود با منش و ایثارگری بگذرند.

بهبود بخشیدن به اوضاع عملکرد بودجه شهرداری در روندی بی‌حاصل

اشدری افزود: حدود ۱۸ سال از عمر شوراها و انتخاب شهردار توسط شورا می گذرد، ولی همچنان درروندی بی حاصل در موضوع بهبود بخشیدن به اوضاع عملکرد بودجه شهرداری به سر می بریم و گامهای برداشته شده، موثر نبوده است.

این عضو شورا یادآورشد: به دلیل فقدان اهرم نظارتی دقیق، جدی و کارشناسانه در مدیریت شهری و شورای شهر، نتوانسته ایم در مسیر اجرای سیاستهای کلان بودجه شورا و عملکرد شهرداری در اجرای بودجه به نتایج سودمند دست یابیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی ادامه داد: با وجود حضور حسابرسان در تفریغ و اصلاح بودجه، بازهم نتوانستیم درصد خطا را در عملکرد برخی از مدیران شهرداری کم کنیم.

وی افزود: باتوجه به تأکید مقام معظم رهبری در اینکه دیوان محاسبات باید با کمال دقت و شهامت و بدون هراس از عکس العمل های اجتماعی در کار دستگاههای اجرایی نظارت و موشکافی داشته باشد و بااشاره به استقبال دیوان محاسبات برای بررسی جدی و راهگشای عملکرد ادارات و نهادها در حفظ بیت المال و حق الناس و توجه به مصداق مهم پیشگیری بهتر از درمان است، ضرورت دارد با حمایت شورای اسلامی شهر قزوین ورود این نهاد به بررسی عملکرد مجموعه مدیریت شهری برای تأمین صرفه و صلاح شهروندان و شهر، رفع ابهامات و شفاف سازی عملکرد هزینه ای برخی مدیران شهری، صورت بگیرد.

رئیس مجمع بسیج جامعه زنان استان قزوین گفت: مدیریت شهری می‌تواند درراستای شناخت و تشویق مدیران توانمند و ارزشی خود و استفاده از این ذخائر معنوی و نیروی انسانی توانمند و خلاق در عرصه های مهم تلاش نماید و به ایجاد بانک منابع انسانی مدیر و کارآمد در شهرداری اقدام شود تا از شوک تغییرات مدیریتی و جایگاهی در شهرداری قزوین کاهش داده شود.

ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی نیروی انسانی برای جلوگیری از تغییرات نا به هنگام مدیریتی

وی در پایان گفت: گاهی اوقات در شهرداری از مدیرانی که توانایی جلب رضایتمندی مدیریت شهری را ندارند به عنوان مشاور شهردار استفاده می شود، انتخاب آنها به جایگاه خطیر مشاورین نخبه و خبره شهر آسیب می رساند و باری را از دوش مدیریت شهری برنمی دارد.