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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۳

رئیس کمیسیون فرهنگی- ورزشی شورای اسلامی شهر قزوین:

ورود دیوان محاسبات بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری ضروری است

ورود دیوان محاسبات بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری ضروری است

قزوین- رئیس کمیسیون فرهنگی- ورزشی شورای اسلامی شهر قزوین ورود دیوان محاسبات بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری را ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه اشدری روز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود ضمن گرامیداشت هفته بسیج به موضوعات و مسائل مختلفی در شهرداری قزوین اشاره کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی- ورزشی شورای اسلامی شهر قزوین اظهارکرد: مدیران و نمایندگان مردم بایستی با تکیه بر روحیه بسیجی که مملو از ایثار و ازخودگذشتگی است در امانتداری حقوق مردم بکوشند و از حق خویش برای آسایش ولی نعمتان خود با منش و ایثارگری بگذرند.

بهبود بخشیدن به اوضاع عملکرد بودجه شهرداری در روندی بی‌حاصل

اشدری افزود: حدود ۱۸ سال از عمر شوراها و انتخاب شهردار توسط شورا می گذرد، ولی همچنان درروندی بی حاصل در موضوع بهبود بخشیدن به اوضاع عملکرد بودجه شهرداری به سر می بریم و گامهای برداشته شده، موثر نبوده است.

این عضو شورا یادآورشد: به دلیل فقدان اهرم نظارتی دقیق، جدی و کارشناسانه در مدیریت شهری و شورای شهر، نتوانسته ایم در مسیر اجرای سیاستهای کلان بودجه شورا و عملکرد شهرداری در اجرای بودجه به نتایج سودمند دست یابیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی ادامه داد: با وجود حضور حسابرسان در تفریغ و اصلاح بودجه، بازهم نتوانستیم درصد خطا را در عملکرد برخی از مدیران شهرداری کم کنیم.

وی افزود: باتوجه به تأکید مقام معظم رهبری در اینکه دیوان محاسبات باید با کمال دقت و شهامت و بدون هراس از عکس العمل های اجتماعی در کار دستگاههای اجرایی نظارت و موشکافی داشته باشد و بااشاره به استقبال دیوان محاسبات برای بررسی جدی و راهگشای عملکرد ادارات و نهادها در حفظ بیت المال و حق الناس و توجه به مصداق مهم پیشگیری بهتر از درمان است، ضرورت دارد با حمایت شورای اسلامی شهر قزوین ورود این نهاد به بررسی عملکرد مجموعه مدیریت شهری برای تأمین صرفه و صلاح شهروندان و شهر، رفع ابهامات و شفاف سازی عملکرد هزینه ای برخی مدیران شهری، صورت بگیرد.

رئیس مجمع بسیج جامعه زنان استان قزوین گفت: مدیریت شهری می‌تواند درراستای شناخت و تشویق مدیران توانمند و ارزشی خود و استفاده از این ذخائر معنوی و نیروی انسانی توانمند و خلاق در عرصه های مهم تلاش نماید و به ایجاد بانک منابع انسانی مدیر و کارآمد در شهرداری اقدام شود تا از شوک تغییرات مدیریتی و جایگاهی در شهرداری قزوین کاهش داده شود.

ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی نیروی انسانی برای جلوگیری از تغییرات نا به هنگام مدیریتی

وی در پایان گفت: گاهی اوقات در شهرداری از مدیرانی که توانایی جلب رضایتمندی مدیریت شهری را ندارند به عنوان مشاور شهردار استفاده می شود، انتخاب آنها به جایگاه خطیر مشاورین نخبه و خبره شهر آسیب می رساند و باری را از دوش مدیریت شهری برنمی دارد.

کد مطلب 3835250

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