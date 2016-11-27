به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهمن عابدی کیاسری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سند همکاری راهاندازی خط تولید واکسنهای جدید طیور با مشارکت موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی، بخش خصوصی و شرکت KBNP کره جنوبی سیزدهم آذرماه سال جاری در موسسه رازی امضا میشود.
وی در ادامه اضافه کرد: امضای سند همکاری با حضور و سخنرانی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور انجام میشود.
عابدی کیاسری گفت: دکتر حمید کهرام رئیس موسسه رازی و دکتر کیم رئیس شرکتKBNP کره جنوبی سند همکاری راهاندازی خط تولید واکسنهای جدید طیور را امضا میکنند.
معاون امور بینالملل و توسعه تجارت موسسه رازی گفت: با امضا این سند مقرر میشود واکسنهای جدید طیور از طریق انتقال فناوری از شرکت KBNP کره جنوبی، در موسسه رازی در سطح نیمهصنعتی تولید شود.
وی ادامه داد: بخش خصوصی بهمنظور تولید صنعتی این واکسنها و تأمین نیاز کشور اقدام به همکاری میکند و با همکاری مشترک موسسه رازی و شرکت KBNP نسبت به تأمین فناوری و توسعه محصول در بخش خصوصی اقدام میشود.
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