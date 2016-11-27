رقابت های کشتی فرنگی استان کردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کشتی فرنگی کارگران قهرمانی بزرگسالان استان با حضور کشتی گیران چهار شهرستان استان به میزبانی خانه کشتی سنندج به پایان رسید.

در این مسابقات ۲۵ کشتی گیر از شهرستان های دهگلان ، سقز ، بیجار و سنندج حضور داشتند و رقابت های خود را با انجام ۱۸ کشتی طی سه مرحله در رده سنی بزرگسالان برگزار کردند.

در پایان این رقابت ها در وزن ۵۹ کیلوگرم خبات اصلانی از سنندج ، وزن ۶۶ کیلوگرم آرمان عزیزی از سنندج ، وزن ۷۱ کیلوگرم امیر فرودی از سقز ، وزن ۷۵ کیلوگرم آکو خسروی از سنندج ، وزن ۸۰ کیلوگرم فواد کریمی از سنندج، وزن ۸۵ کیلوگرم ادریس ابراهیمی از سنندج، وزن ۹۸ کیلوگرم روح الله عزیزخانی از بیجار و وزن ۱۳۰ کیلوگرم میلاد سلیمی زند از سنندج عناوین نخست این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند .

نفرات برتر در مسابقات قهرمانی کشور که قرار است به میزبانی استان کردستان در روزهای ۱۵ تا ۱۷ آذرماه در شهرستان مریوان برگزار شود، شرکت خواهند کرد.