به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی صبح یکشنبه در جلسه شورای عالی طب سنتی که در موزه گیاهان دارویی استان البرز واقع در منطقه کردان شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد، با اشاره به اینکه در خصوص طب سنتی طی سال‌های گذشته کوتاهی‌های فراوانی شده است، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم این کوتاهی‌ها و کمبودها جبران شود.

قاضی‌زاده هاشمی به اقدامات انجام‌شده در حوزه طب سنتی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر متخصصان این رشته پس از گذراندن دوره هفت‌ساله پزشکی سه سال دوره تخصصی گیاهان دارویی را گذرانده و در این حوزه متخصص می‌شوند.

وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه در حال حاضر ۳۰۰ نفر در این حوزه فارغ‌التحصیل شده‌اند، گفت: تأسیس سلامتکده ها با استفاده از تخصص فارغ‌التحصیلان این رشته ضروری است.

به گفته قاضی‌زاده هاشمی طرح‌ها و تسهیلات ویژه‌ای برای حوزه طب سنتی به تصویب رسیده است.

وزیر بهداشت در خصوص فعالیت عطاری‌ها که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول هستند انتقاد کرد و خواستار ساماندهی این صنف شد.

قاضی‌زاده هاشمی به فلسفه وجودی شورای عالی طب سنتی اشاره کرد و گفت: مصوبات این شورا در راستای تسهیل ورود به این حرفه و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت است.

وزیر بهداشت به اهمیت ورود بخش خصوصی در حوزه سلامتکده ها تأکید کرد و گفت: فعالانی که در حوزه طب سنتی فعالیت می‌کنند ولی مدرک موردنظر را ندارند باید ساماندهی شوند.