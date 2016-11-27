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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۴

با تلاش کارآگاهان پلیس قزوین برملا شد؛

کلاهبرداری ۶۰ میلیاردی در پوشش بازار یابی و خرید کالا

کلاهبرداری ۶۰ میلیاردی در پوشش بازار یابی و خرید کالا

قزوین- فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: با تلاش کارآگاهان پلیس استان، اعضای باندی که در پوشش بازار یابی و خرید کالا، ۶۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی قزوین، سردار  مهدی محمودی در بیان جزئیات این خبر گفت: در پی ارجاع چندین فقره پرونده کلاهبرداری از دادسرای شهرستان البرز  با موضوع کلاهبرداری، کارگروه ویژه ای دراین زمینه تشکیل و موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی گفت: متهمان با تشکیل یک دفتر کار جعلی در شهر صنعتی البرز قزوین به صورت اینترنتی، تلفنی و حضوری اقدام به خرید کالا، بازار یابی و کلاهبرداری می کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: در تحقیقات صورت گرفته از شکات پرونده مشخص شد اغلب مالباختگان غیر بومی و ساکن استان های البرز، تهران، شهرکرد، تبریز، اصفهان و قزوین هستند.

وی افزود: کارآگاهان شهرستان البرز پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی پیچیده و با مشخص شدن محل سکونت کلاهبرداران، متهم اصلی پرونده به نام «جواد – ح» را در تهران که با همدستی فردی به نام «داود– ه» از ابتدای سال ۹۵ اقدام به خرید اموالی نظیر شمش، چدن، آلومینیوم، شیرآلات، پکیچ، رادیاتور، کاشی و سرامیک، و... از شکات کرده و از تیر ماه امسال متواری بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

سردار محمودی به سابقه دار بودن «جواد» متهم اصلی این پرونده اشاره کرد و گفت: پس از اعتراف متهمان به مشارکت افراد دیگری در این کلاهبرداری، پلیس طی یک عملیات غافلگیرانه «محمد- س» خریدار اصلی اجناس شکات و دارای سابقه کیفری و نیز همدستش خانم «پ – ک» که اجناس خریدار شده را در یک انباری در استان البرز دپو می کرد، دستگیر و در بازرسی از انبار مقادیر زیادی از اموال شکات کشف شد.

وی با بیان اینکه این کلاهبرداری تاکنون ۲۸ شاکی داشته است، گفت: در ادامه تحقیقات اطلاعاتی و فنی کارآگاهان؛ متهمان پرونده در بازجویی های پلیسی به همدستی برادر محمد «متهم این پرونده و خریدار اصلی اجناس» و نیز همسر «جواد» «متهم اصلی این کلاهبرداری میلیاردی» اعتراف کردند.

این مقام انتظامی، به شناسایی محل دیگر دپوی اموال شکات در شهرستان نوشهر اشاره و بیان کرد: کارآگاهان پس از شناسایی مخفیگاه متهمان در در استان البرز و نیز غرب استان تهران، آنها را طی عملیات ضربتی دستگیر کردند.

سردار محمودی ادامه داد: همچنین در بازرسی از انبار دپو اموال در شهرستان نوشهر، اموالی نظیر شمش، چدن، آلومینیوم، شیرآلات، پکیچ، رادیاتور، کاشی و سرامیک، فرش دستباف، مواد غذایی، رب، برنج، دستمال کاغذی و زرشک را کشف و به استان قزوین انتقال داده شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اعلام اینکه در این پرونده حدود ۶۰ میلیارد ریال کلاهبرداری صورت گرفته، گفت: متهمان با تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضائی با صدور قرار لازم روانه زندان شدند.

کد مطلب 3835268

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