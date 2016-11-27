کلاهبرداری ۶۰ میلیاردی در پوشش بازار یابی و خرید کالا

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی قزوین، سردار مهدی محمودی در بیان جزئیات این خبر گفت: در پی ارجاع چندین فقره پرونده کلاهبرداری از دادسرای شهرستان البرز با موضوع کلاهبرداری، کارگروه ویژه ای دراین زمینه تشکیل و موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی گفت: متهمان با تشکیل یک دفتر کار جعلی در شهر صنعتی البرز قزوین به صورت اینترنتی، تلفنی و حضوری اقدام به خرید کالا، بازار یابی و کلاهبرداری می کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: در تحقیقات صورت گرفته از شکات پرونده مشخص شد اغلب مالباختگان غیر بومی و ساکن استان های البرز، تهران، شهرکرد، تبریز، اصفهان و قزوین هستند.

وی افزود: کارآگاهان شهرستان البرز پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی پیچیده و با مشخص شدن محل سکونت کلاهبرداران، متهم اصلی پرونده به نام «جواد – ح» را در تهران که با همدستی فردی به نام «داود– ه» از ابتدای سال ۹۵ اقدام به خرید اموالی نظیر شمش، چدن، آلومینیوم، شیرآلات، پکیچ، رادیاتور، کاشی و سرامیک، و... از شکات کرده و از تیر ماه امسال متواری بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

سردار محمودی به سابقه دار بودن «جواد» متهم اصلی این پرونده اشاره کرد و گفت: پس از اعتراف متهمان به مشارکت افراد دیگری در این کلاهبرداری، پلیس طی یک عملیات غافلگیرانه «محمد- س» خریدار اصلی اجناس شکات و دارای سابقه کیفری و نیز همدستش خانم «پ – ک» که اجناس خریدار شده را در یک انباری در استان البرز دپو می کرد، دستگیر و در بازرسی از انبار مقادیر زیادی از اموال شکات کشف شد.

وی با بیان اینکه این کلاهبرداری تاکنون ۲۸ شاکی داشته است، گفت: در ادامه تحقیقات اطلاعاتی و فنی کارآگاهان؛ متهمان پرونده در بازجویی های پلیسی به همدستی برادر محمد «متهم این پرونده و خریدار اصلی اجناس» و نیز همسر «جواد» «متهم اصلی این کلاهبرداری میلیاردی» اعتراف کردند.

این مقام انتظامی، به شناسایی محل دیگر دپوی اموال شکات در شهرستان نوشهر اشاره و بیان کرد: کارآگاهان پس از شناسایی مخفیگاه متهمان در در استان البرز و نیز غرب استان تهران، آنها را طی عملیات ضربتی دستگیر کردند.

سردار محمودی ادامه داد: همچنین در بازرسی از انبار دپو اموال در شهرستان نوشهر، اموالی نظیر شمش، چدن، آلومینیوم، شیرآلات، پکیچ، رادیاتور، کاشی و سرامیک، فرش دستباف، مواد غذایی، رب، برنج، دستمال کاغذی و زرشک را کشف و به استان قزوین انتقال داده شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اعلام اینکه در این پرونده حدود ۶۰ میلیارد ریال کلاهبرداری صورت گرفته، گفت: متهمان با تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضائی با صدور قرار لازم روانه زندان شدند.