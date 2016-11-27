استقرار ۴۴ واحد گشت جمع آوری کارتن خواب های پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مددسراهای شهرداری تهران درحالی همچون سال های گذشته به کارتن خواب ها و بی سرپناهان خدمات ارائه می کنند که این روزها ظرفیت خالی همچنان در این اماکن به چشم می خورد. همچنان در این شهر کارتن خواب و بی پناهانی دیده می شود که از این خدمات مطلع نیستند و همین موضوع سبب می شود تا وظیفه شهروندی پایتخت نشین ها بیشتر از قبل شود، موضوعی که موجی از درخواست ها را از سوی طیف های مختلف از مسئول گرفته تا هنرمند و بازیگر به همراه داشت.

ستاره اسکندری بازیگر سینما و تلویزیون در گفت و گویی این موضوع را یادآور شد و از شهروندان خواست کمی بیشتر به فکر همنوعانشان باشند. وی معتقدست در روزهایی که برف و سرما سراسر شهر و کشور ما را فراگرفته، باید اندیشه کمک به انسان هایی که از نعمت داشتن سرپناه محروم هستند در وجود ما شعله ور شود و به یاری محرومین بشتابیم.

شماره تلفن ۱۳۷ این روزها مبدل به یک نماد انسان دوستانه شده است. شماره تماسی سه رقمی که شهروندان می توانند از این طریق مامورین شهرداری را نسبت به حضور بی سرپناهی در شهر مطلع کنند تا زمینه اعزام آن ها به مددسراهای شهرداری مهیا شود. اماکنی که با وعده غذایی گرم و جای خواب مناسب از کارتن خواب ها و در سرما ماندگان پذیرایی می کنند.شاید به خاطر سپردن یک شماره سه رقمی و تماس با آن برای نجات جان انسان یا انسان ها کوچکترین کاری باشد که از دست ما برای کمک به بی پناهان ساخته است؛ کاری کوچک با اجری بزرگ.

ستاره اسکندری ضمن تقدیر از خدمت رسانی شهرداری تهران به محرومین و بی پناهان در ایام مختلف خصوصا روزهای سرد پاییز و زمستان افزود: با توجه به امکاناتی همچون احداث مددسراها که شهرداری تهران آن را برای اسکان کارتن خواب ها اختصاص داده، وقت آن رسیده است که همه شهروندان تهرانی دست در دست هم دهیم و به کمک این نهاد بپیوندیم تا هیچ کارتن خوابی در تهران باقی نماند.

اسکندری نیز بی تفاوتی بخشی از مردم نسبت به همنوعان بی پناه را یادآور شد و گفت: در روزهای پرشتاب شهری آدم ها آنقدر مشغول خود شده اند که دیگر فرصت نگاه کردن به اطراف و هم نوعان خویش را ندارند. این مساله موضوعی ست که باید خیلی جدی به آن پرداخته شود. چه خوب است که ارگان های دیگر نیز این اقدام شهرداری را با دیده مثبت بنگرند و برای کمک به هموطنان بی پناه و مستضعف وارد گود شوند.

مریم سعادت، بازیگر سینما و تلویزیون نیز بر این موضوع تاکید دارد که دیگر نهادها نیز باید از این طرح حمایت کرده و برای سامان دهی افراد بی سرپناه شهر پیش قدم شوند. همه با هم می بایست برای بهبود وضعیت کارتن خواب ها ضمن تماس با شماره ۱۳۷ در این امر خیر شریک شوند.

اما خدمت رسانی شهرداری مربوط به امسال یا سال گذشته نیست. قریب به ۱۲ سال است که این خدمات از سوی شهرداری تهران به شهروندان نیازمند ارائه می شود و هرسال نسبت به گذشته گستردگی بیشتری می گیرد.

رضا قدیمی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری با تاکید براینکه این سازمان به موضوع حضور کارتن خواب ها در سطح شهر مدت زمان زیادی است که ورود کرده، گفت: در میادین اصلی و خیابان هایی که به کولنی های کارتن خوابی منتهی می شوند ۵۰ اتوبوس گرم مستقر شده اند. این اتوبوس ها مجهز به پتو و موادخوراکی است تا کارتن خواب ها پس ازجمع آوری و پیش از انتقال به مددسرا از امکانات اولیه برخوردار باشند.

وی ادامه داد:‌ بیش از ۴۴ واحد گشت به طور شبانه روزی اقدام به جمع آوری و انتقال کارتن خواب ها به مددسراها کمک می کنند.شهرداری کمر همت را بسته است، اما مادامی که کمک مردم در میان نباشد هر طرحی ابتر خواهد ماند و موفقیت صد در صدی را به خود نخواهد دید. این مهم نیز ازین قاعده مستثنی نیست، کافی ست در این شب های سرد ۱۳۷ را از یاد نبریم.