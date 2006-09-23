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۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۳:۵۵

مدير عامل تربيت بدني آستان قدس رضوي در گفتگو با "مهر" :

برگزاري مسابقات قبل از افطار بسيار خطرناك است/ روزه بهترين بدنسازي براي ورزشكاران محسوب مي شود

برگزاري مسابقات قبل از افطار بسيار خطرناك است/ روزه بهترين بدنسازي براي ورزشكاران محسوب مي شود

با توجه به كم بودن قند خون در ماه مبارك رمضان برگزاري مسابقات در سطح حرفه اي قبل از افطار بسيار خطرناك است.

جمشيد مهريارمديرعامل وكارشناس تربيت بدني آستان قدس رضوي در گفتگو با خبرنگارمهر درمشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت : از آنجا كه رقابتهاي ورزشي درسطح حرفه اي بيشتر انفجاري و به اصطلاح علمي" ايروبيك" بوده و تنها سوخت بدن مواد قندي است به هيچ عنوان برگزاري مسابقات سنگين ليگ برتردرماه مبارك رمضان قبل از افطارمنطقي نيست و براي ورزشكاران خطرناك است.

وي از بيهوشي هاي ناگهاني و بهم خوردن تعادل بدن به عنوان عوارض احتمالي برگزاري مسابقات دراين ماه نام برد ومتذكر شد : سطح قند خون ورزشكاران دراين ماه بسيارپايين است و بدن آنها تنها مستعد ورزشهاي هوازي است.

مهريارماه مبارك رمضان را بهترين زمان براي بدنسازي ورزشكاران در رشته هاي مختلف ورزشي عنوان كرد وگفت : اگر ورزشكاري در زمان كمبود تمرينات سبك و ملايمي با زمان بالا انجام دهد قطعا به مرز آمادگي مطلوب نزديك خواهد شد كه مي بايست اين فرصت را مغتنم شمرد.

کد مطلب 383527

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