برگزاري مسابقات قبل از افطار بسيار خطرناك است/ روزه بهترين بدنسازي براي ورزشكاران محسوب مي شود

جمشيد مهريارمديرعامل وكارشناس تربيت بدني آستان قدس رضوي در گفتگو با خبرنگارمهر درمشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت : از آنجا كه رقابتهاي ورزشي درسطح حرفه اي بيشتر انفجاري و به اصطلاح علمي" ايروبيك" بوده و تنها سوخت بدن مواد قندي است به هيچ عنوان برگزاري مسابقات سنگين ليگ برتردرماه مبارك رمضان قبل از افطارمنطقي نيست و براي ورزشكاران خطرناك است.

وي از بيهوشي هاي ناگهاني و بهم خوردن تعادل بدن به عنوان عوارض احتمالي برگزاري مسابقات دراين ماه نام برد ومتذكر شد : سطح قند خون ورزشكاران دراين ماه بسيارپايين است و بدن آنها تنها مستعد ورزشهاي هوازي است.

مهريارماه مبارك رمضان را بهترين زمان براي بدنسازي ورزشكاران در رشته هاي مختلف ورزشي عنوان كرد وگفت : اگر ورزشكاري در زمان كمبود تمرينات سبك و ملايمي با زمان بالا انجام دهد قطعا به مرز آمادگي مطلوب نزديك خواهد شد كه مي بايست اين فرصت را مغتنم شمرد.