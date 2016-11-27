کشف ۴۷ فقره چک پول جعلی در قزوین

سرهنگ آرش مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر توزیع مقادیری چک پول جعلی در قزوین، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا با انجام اقدامات اطلاعاتی و نامحسوس فردی که با خودروی «وانت پیکان» در سطح شهر اقدام به خرید محصولات کشاورزی با چک پول های جعلی می کرد شناسایی و حین انجام معامله در سطح شهرستان دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین تصریح کرد: در بازرسی بدنی از متهم در مجموع تعداد ۴۷ قطعه چک پول پانصد هزار ریالی جعلی کشف و پس از مواجه با شکات به جرم خود اعتراف کرد.

وی با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قانونی با قرار صادره روانه زندان شد از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک مرتبط با جعل اسکناس و مدارک را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.