داوود یارمحمدی در گفتگوبا خبرنگارمهراظهارکرد: برای آسفالت ۶۶ کیلومتر راه روستایی ۳۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی تصریح کرد: همچنین عملیات خاک ریزی و روسازی ۱۹۰ کیلومترازراه روستایی استان انجام شده وآماده آسفالت است که به محض تامین اعتبار و مناسب شدن وضعیت هوا، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

یارمحمدی اظهارکرد: برای آسفالت این میزان راه روستایی به ۵۷ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

معاون راه روستایی اداره‌کل راه و شهرسازی افزود: در حال حاضر ۵۵ محورنیمه تمام روستایی به طول ۶۲۸ کیلومتردر استان در دست اجراست که عملیات اجرایی این محورها از پایان برنامه پنجم هدف گذاری شده و پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۹۶ به بهره برداری برسد.

داوود یارمحمدی با اشاره به اینکه ۶۲۸ کیلومتر در مناطق مختلف استان در حال اجراست، اظهارکرد: تاکنون ۹۷ کیلومتر از این راه‌ها آسفالت و به بهره برداری رسیده است و ۵۳۱ کیلومتر از آسفالت این محورها نیز باقی مانده است.

وی بیان کرد: برای آسفالت ۵۳۱ کیلومترباقی مانده از محورهای روستایی ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبارنیاز است.

مدیر راه روستایی اداره کل راه و شهرسازی استان گفت: در مجموع چهار هزار و ۶۴۰ کیلومتر راه روستایی وجود دارد که ۴۳ درصد از این راه‌ها آسفالت و مابقی خاکی و شوسه هستند.