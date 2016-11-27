آمادگی پلیس راه قزوین در ایام تعطیلات

سرهنگ نصرالله بیکلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس راه استان قزوین دارای موقعیت جغرافیایی خاص و استراتژیک است و به عنوان ترمینال و کریدور تردد وسایط نقلیه به استان های غربی، مرکزی، شمالی و شمال غرب کشور مطرح می باشد و علی رغم وضعیت نامناسب جوی، با اتخاذ تدابیر لازم و استفاده از گشت های پلیسی محسوس و نامحسوس، در ایام تعطیلات به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و امام رضا (ع)، ایمنی سفر را در کلیه محورهای مواصلاتی استان قزوین برقرار می کند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در استان قزوین، از عصر روز یکشنبه هفتم آذر ماه ۹۵ لغایت روزشنبه ۱۳ آذر ماه شاهد افزایش تردد وسایل نقلیه در کلیه راه های استان قزوین خواهیم بود، به منظور ایجاد امنیت ترافیکی و سفری ایمن برای رانندگان عزیز پلیس راه استان قزوین با برگزاری جلسات هماهنگی متعدد، تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ کرده است.

سرهنگ بیکلری با اشاره به افزایش گشت های محسوس و نا محسوس و استقرار شش ایستگاه پلیس راه جاده ای در محور های مواصلاتی استان افزود: ۲۱ دستگاه دوربین هوشمند ثابت و ۳۰ دستگاه دوربین کنترل سرعت دستی برای کنترل تخلفات رانندگی در جاده های استان جهت رصد کامل نحوه رانندگی رانندگان و به منظور برخورد قاطع و پیشگیرانه با تخلفات رانندگان متخلف و جلوگیری از بروز هر گونه حوادث تلخ فعال است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه به صورت روزانه بالغ بر دو هزار دستگاه اتوبوس در حال تردد در جاده های استان هستند نظارت و کنترل مستمر بر رفتار رانندگان ناوگان مسافربری خصوصا رانندگان اتوبوس ها با سامانه هوشمند کنترل الکترونیکی با دقت انجام خواهد شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین توصیه کرد: با توجه به شرایط جوی نامساعد، برودت هوا و احتمال لغزندگی جاده های استان، رانندگان عزیز قبل از شروع سفر از سلامت فنی وسیله نقلیه خود اطمینان یافته و ضمن همراه داشتن تجهیزات زمستانی، آذوقه لازم و زنجیر چرخ، در زمان رانندگی سرعت مطمئنه را رعایت و از ارتکاب هر گونه تخلفات رانندگی پرهیز، تا با حمایت پلیس راه استان به عنوان چتر نظارتی راه های استان سفری ایمن و خوش را تجربه کنید.