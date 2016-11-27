به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، آلبوم «بازخوانی سبک های مداحی اصیل و سنتی بیرجند» رونمایی شد.

مسئول کانون مداحان بیرجند در این مراسم بیان کرد: این نواها در قالب مجموعه ای به نام «مصباح الهدی» جمع آوری شده است.

عباس سروری با بیان اینکه تاکنون جای نواهای مداحان پیشکسوت بیرجندی در آلبوم ها خالی بوده است، افزود: تهیه این آلبوم، اقدامی بسیار ارزشمند در سطح شهرستان است.

وی مجموعه مصباح الهدی را کم نظیر دانست و اظهار کرد: در این مجموعه تمامی محتوا و نواها محصولات مداحان بیرجندی است.

سروری با اشاره به عملکرد کانون مداحان بیرجند در طول یک سال، بیان کرد: طی این مدت بالغ بر ۴۰۰ ساعت آموزشی به ذاکران بیرجندی داده شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون کلاس های آموزشی برای ذاکران و مداحان در امیرآباد و شهرستان مود در حال بزرگزاری بوده و هر کدام به ترتیت ۱۰۰ و ۴۰ ساعت آموزشی را فراگرفته اند.

اجرای طرح بازخوانی مقاتل در بیرجند

مسئول کانون مداحی بیرجند از اجرای طرح بازخوانی مقاتل در بیرجند خبر داد و گفت: همچنین در این کانون به طب اسلامی به پرداخته می شود.

وی با اشاره به دیگر اقدامات کانون مداحان بیرجند، بیان کرد: برای اولین بار در کشور، تجلیل از ذاکران جوان در بیرجند را داشته ایم.

سروری ادامه داد: همچنین از ذاکران و پیشکسوتانی که در زمان انقلاب نیز به مداحی پرداخته اند، تجلیل به عمل آمده است.

وی با اشاره به آلبوم بازخوانی سبک های مداحی اصیل و سنتی شهرستان بیرجند، بیان کرد: این آلبوم در ایستگاه های صلواتی سطح شهر منتشر خواهد شد.